Inter, un vecchio obiettivo diventa occasione: scaricato dal suo club

L’Inter prova il super colpo: un vecchio obiettivo diventa una grande occasione di mercato, la trattativa si può chiudere.

Nuovo nome per il mercato dell’Inter. O meglio, vecchio nome che torna improvvisamente d’attualità. Il club nerazzurro continua la sua campagna di rafforzamento certosina in questa sessione estiva, e sta lavorando su più fronti per cercare di garantire a Simone Inzaghi un rinforzo in ogni zona nevralgica del campo. E tra i possibili arrivi potrebbe esserci anche un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra, ormai scaricato dalla propria società. Un grande calciatore che potrebbe trasformarsi in una super occasione low cost.

Non è un segreto che l’Inter debba chiudere anche questa sessione di mercato con il segno più. Anche per questo motivo il club nerazzurro può arrivare ad alcuni giocatori solo a determinate condizioni, attraverso particolari circostanze. Spendere milioni e milioni per un potenziale top player, senza una cessione molto remunerativa a fare da finanziamento, è in questo momento impossibile per il club vice campione d’Europa.

Anche per questo motivo per rimpiazzare un grande campione come Skriniar non si potranno fare follie e la dirigenza sta attendendo con pazienza l’occasione giusta per piazzare il colpaccio. Si era parlato di un possibile arrivo a parametro zero di Umtiti, ma il nome nuovo per la difesa potrebbe essere un altro. Un calciatore che da tempo piace alla dirigenza dell’Inter e che adesso è diventato una grande occasione di mercato, essendo stato messo alla porta dal proprio club.

Inter, che occasione sul mercato: il club scarica Diakhaby, può arrivare a un prezzo incredibile

L’identikit per il sostituto di Skriniar dovrebbe portare a un giocatore sì economico, ma con determinate caratteristiche: esperienza internazionale, personalità, fisicità, discreta tecnica, carta d’identità non troppo consumata. Un giocatore importante che possa non far rimpiangere troppo lo slovacco. Identikit a cui risponde perfettamente un potenziale top player che gioca in Spagna.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Mouctar Diakhaby, gigante guineano scuola Lione, da cinque anni al Valencia. Classe 1996, è reduce da una stagione dai due volti. Titolare inamovibile con Gattuso, ha trovato meno spazio negli ultimi mesi del campionato, pur risultando decisivo per la salvezza della squadra valenciana.

Con un contratto in scadenza nel 2027, però, è stato individuato dal club come uno dei possibili ‘sacrificabili’ per fare cassa, viste le difficoltà economiche della società. Oggi è ufficialmente in vendita, e a un prezzo assolutamente favorevole. Secondo fonti spagnole potrebbe infatti essere ceduto anche a soli 5 milioni di euro. Un prezzo che non spaventa assolutamente l’Inter, pronta a fiondarsi sull’ennesima occasione di mercato per poter finalmente regalare al proprio tecnico il nuovo centrale difensivo di cui ha bisogno.

Ovviamente l’affare è tutt’altro che concluso, ma il nome di Diakhaby con gli sviluppi degli ultimi giorni è diventato particolarmente caldo, tra i papabili principali al ruolo di erede di Skriniar. Ma il mercato è lungo e la sensazione è che di sorprese potrebbero arrivarne da un momento all’altro.