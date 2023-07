Marquez, rivelazione allarmante: i suoi tifosi temono il peggio

Una stagione da dimenticare per Marc Marquez. Il fuoriclasse spagnolo non è mai stato così distante dal vertice della classifica mondiale di MotoGP

Marc Marquez a trent’anni da poco compiuti è arrivato a un bivio fondamentale della sua carriera. Dopo dieci anni trascorsi alla guida della Honda, per la prima volta in assoluto il fuoriclasse di Cervera otto volte campione del mondo di MotoGP non è in condizione di competere per la conquista del titolo iridato.

La scuderia giapponese infatti è alle prese con un periodo di crisi profonda da cui non riesce a venire fuori. Forse per la prima volta nella storia del motomondiale la moto con l’ala dorata non è in grado di competere con i team rivali, in questo momento di gran lunga superiori. E a pagarne il prezzo è proprio Marquez.

Mai come in questa prima parte di stagione il campione spagnolo aveva collezionato un numero così elevato di incidenti, cadute e infortuni vari. Una serie di contrattempi a cui Marquez non era abituato e che mettono seriamente a rischio il prosieguo della sua carriera. Per la prima volta infatti l’otto volte campione del mondo sta pensando seriamente di interrompere il rapporto con la Honda.

Secondo alcune indiscrezioni il pilota spagnolo potrebbe prendersi un anno sabbatico per avere il tempo necessario a sondare il terreno con altre scuderie, Ducati e KTM in testa. Ma c’è anche chi lo esorta a prendere in considerazione l’ipotesi del ritiro dall’attività agonistica.

Marquez, l’invito dell’ex campione non lascia dubbi: è arrivato il momento

Ad appendere il casco al chiodo Marquez non pensa affatto, ma secondo Wayne Gardner dovrebbe farlo. L’ex pilota australiano, campione di MotoGP nel 1987, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Motosan, invita lo spagnolo a ritirarsi in buon ordine prima che accada il peggio.

“La mia opinione è che Marquez dovrebbe ritirarsi finché può. Sono un suo grande fan, ma temo che si farà male seriamente se proverà ancora a tornare”. Il pensiero di Gardner è molto chiaro ed esplicito, ma non sembra che il destinatario di un messaggio così diretto sia intenzionato a seguire il consiglio del sessantaquattrenne Gardner. Il quale si dice realmente in ansia per Marquez: “Sono molto preoccupato per la sua vita futura, deve capire che ha ancora almeno altri 50 anni da vivere”. Il campione di Cervera però ha altre idee per la testa.