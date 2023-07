“Tensione in Formula 1”: arriva l’annuncio

Secondo l’ex campione del mondo di Formula 1 ci potremmo trovare di fronte ad un finale di stagione molto teso e imprevedibile

Il campionato del mondo di Formula 1 2023 sembra ormai essere già scritto. Quando stiamo ormai arrivando al giro di boa, il dominio delle Red Bull è sempre più netto e incontrovertibile. Su 10 gare fino ad ora corse, ci sono state ben 8 vittorie di Max Verstappen e 2 di Sergio Perez. Ed anche le due Sprint Race sono state di marca Red Bull.

Insomma, nel paddock da più parti si sta iniziando a pensare come questa seconda parte di stagione potrebbe essere all’insegna della rincorsa Red Bull al filotto di vittorie. La scuderia anglo-austriaca potrebbe infatti puntare ad un qualcosa mai accaduto prima: vincere tutte le gare in calendario.

Questo, stando alle parole dell’ex campione del mondo Demon Hill, potrebbe rendere il finale di stagione molto teso e imprevedibile. “Sarà un finale molto teso”, ha dichiarato Hill ai microfoni del The Independent. “Nessuno ci è mai riuscito. Potrebbero riuscirci loro, anche se secondo me Hamilton o Alonso una gara la porteranno a casa”.

Paradossalmente quindi, con un mondiale piloti e un mondiale costruttori già indirizzato, il motivo di interesse attorno alla Formula 1 potrebbe essere il record di tutte vittorie in stagione. Un qualcosa che, come ha ricordato Hill, non è mai successo prima d’ora.

Red Bull a caccia del record: 22 vittorie su 22, obiettivo possibile?

Se la Red Bull riuscirà ad ottenere 22 vittorie su 22, magari anche sommando le Sprint Race, è difficile dirlo. Quello che è certo è che, visto il distacco a tratti imbarazzante tra la scuderia anglo-austriaca e il resto della griglia, è un qualcosa di possibile. Un qualcosa che oltretutto non è mai accaduto in precedenza e che rappresenterebbe una prima volta per il mondo della Formula 1.

Nel mirino della Red Bull per il momento c’è il record di 13 successi di scuderia in un solo campionato stabilito con Sebastian Vettel nel 2013 (su 19 gare), ma sognare un en plein non è un qualcosa di così fuori dal mondo. Al momento solo la Mc Laren ci è andata vicino. Nel 1988, quando però si correvano solo 16 gare, Senna e Prost si diedero battaglia spartendosi ben 15 successi (a ‘rovinare’ il filotto fu Berger su Ferrari). Su un calendario invece di +20 gare bisogna guardare al record della Mercedes nel 2016. Rosberg ed Hamilton vinsero 19 gare su 21, dominio interrotto proprio dalla Red Bull in sole due occasioni.