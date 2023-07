Nuovo pilota Ferrari: torna in Rosso dopo 10 anni

La Ferrari è sempre alla ricerca di un nuovo pilota da affiancare quanto prima a Charles Leclerc o a Sainz. A tal proposito spunta un’ipotesi davvero clamorosa

L’estate è la stagione del mercato dei calciatori, il periodo in cui le società lavorano alla costruzione delle nuove squadre. Qualcosa di simile accade in Formula 1 dove i piloti sono alle prese con possibili cambi di casacca in vista dell’annata successiva. E mai come in questo momento nel Circus delle quattro ruote si prospettano o si ipotizzano clamorosi passaggi da una scuderia a un’altra.

La Ferrari sotto questo aspetto è uno dei team maggiormente sulla bocca di tutti, a causa della condizione contrattuale dei suoi due piloti: il contratto di Charles Leclerc e Carlos Sainz scadrà alla fine del 2024.

Il nuovo team principal della Rossa, il manager francese Frederic Vasseur, da tempo sta pensando alla migliore soluzione possibile per garantire alla scuderia di Maranello un futuro da protagonista. Nelle ultime ipotesi circolate sui media il team modenese era orientato a confermare Leclerc e a lasciar andare Sainz.

Al posto del pilota spagnolo sono stati fatti nomi di giovani e ambiziosi piloti del calibro di Lando Norris o Alexander Albon, entrambi molto graditi ai vertici del Cavallino Rampante. Nelle ultime ore però una clamorosa indiscrezione sta prendendo piede, una voce rilanciata da alcuni organi di informazione in particolare spagnoli e che se confermata scuoterebbe l’intero universo della Formula 1.

La Ferrari cerca un pilota da affiancare a Sainz: spunta un grande ritorno. Tifosi senza parole

Si vocifera che la Ferrari avrebbe intenzione di riportare a Maranello a dieci anni di distanza un fuoriclasse come Fernando Alonso, oggi ultra quarantenne. L’idea sarebbe balenata proprio nella testa di Vasseur e approvata in toto dal presidente della scuderia, John Elkann. Il campione di Oviedo, oggi all’Aston Martin, è considerato il migliore di tutti nell’analizzare pregi e difetti di una vettura.

Uno come Alonso, nel ragionamento fatto da Vasseur, darebbe lo sprint necessario a una crescita più rapida della vettura e sarebbe in grado di aiutare un talento ancora parzialmente inespresso come Carlos Sainz. Per ora si tratterebbe solo di ragionamenti non confermati da eventi concreti, ma il nome di Alonso alla Ferrari inizia a circolare. Dieci anni dopo, quello del fuoriclasse di Oviedo sarebbe comunque un grande ritorno.