Fiorentina: l’ex Juve è ad un passo, c’è l’accordo

La Fiorentina sta per chiudere un grande affare: in arrivo un ex top player della Juventus, entusiasmo tra i tifosi.

La Fiorentina che sta nascendo è una squadra che punta dritta all’Europa. Non vuole più nascondersi Rocco Commisso. La conferma di Vincenzo Italiano sulla panchina viola, nonostante le due finali perse, ne è la più lampante dimostrazione. Il progetto del club gigliato è in perenne crescita e, dopo un paio di stagioni di costruzione, adesso è il momento di ottenere i frutti sperati, grazie anche ad alcuni colpi sul mercato di primissimo livello. Tra questi un ex Juventus che promette di diventare uno dei prossimi idoli dei tifosi.

Non è la prima volta che la Viola, sotto la gestione del patron italoamericano, regala colpi di mercato sulla carta di livello europeo. L’ultimo era avvenuto giusto un anno fa, quando il presidente di origini calabresi aveva portato sotto la Cupola del Brunelleschi direttamente dal Real Madrid Luka Jovic. Un attaccante straordinario, potenzialmente in grado di fare la differenza nel nostro campionato.

Le cose non sono andate come sperato, ma il colpo Jovic ha comunque mostrato le intenzioni della società di attuare un progetto di crescita serio, senza porre limite alle proprie ambizioni. E su questa stessa scia si pone anche questo nuovo acquisto, ormai ai dettagli. Un ex calciatore della Juventus, con un passato anche al Barcellona e al Liverpool, che potrebbe garantire alla Viola esperienza internazionale, quantità e soprattutto tanta, tanta qualità.

Fiorentina, super colpo: arriva un ex titolare della Juventus

Dopo anni e anni di trasferimenti dalla Fiorentina alla Juventus, dolorosissimi per i tifosi viola, da Bernardeschi a Vlahovic, passando per Chiesa, stavolta tocca alla Viola togliere al club bianconero un proprio giocatore. Non che si trattasse di un inamovibile per Allegri. Anzi, più che altro nelle ultime stagioni era diventato un vero problema. Ma il trasferimento resta comunque clamoroso, e potenzialmente molto importante per la squadra di Italiano.

A vestire la maglia della Fiorentina sarà il brasiliano Arthur Melo. Esubero bianconero, secondo molti impossibile da piazzare, sarebbe stato scelto dalla Fiorentina come nuovo perno del centrocampo di Italiano. Un acquisto low cost ma dal grande potenziale. Anche perché non si tratta di un calciatore scarso, semplicemente di un ex campione che negli ultimi anni si è visto togliere, stagione dopo stagione, la fiducia da chi lo circondava.

Reduce da un umiliante prestito al Liverpool lo scorso anno, con zero presenze collezionate alla corte di Klopp in Premier League, il mediano cercherà dunque di rilanciarsi sul mercato internazionale facendo fare un salto di qualità alla Viola. L’affare lampo è stato chiuso in pochissime ore da Pradè e Burdisso, che hanno strappato il giocatore alla Juventus con un prestito oneroso a 2-3 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni.

E la speranza della Juventus, possiamo scommetterci, è che alla fine della stagione Arthur possa riuscire a convincere tutti. In questo modo il club bianconero si troverebbe a un anno dalla scadenza con un ingaggio oneroso in meno e venti milioni piovuti quasi dal cielo.