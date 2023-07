Il Milan lo ha già prenotato: arriva a gennaio

La società rossonera è una delle squadre più attive sul mercato. Si pensa anche ad un clamoroso colpo a sorpresa.

Il Milan di Gerry Cardinale è probabilmente la squadra più attiva di questo calciomercato. Il club rossonero era partito male con i tifosi delusi prima dall’addio di Paolo Maldini e Frederik Massara e poi soprattutto dalla cessione di Sandro Tonali.

Attorno al club è stato evidenziato che non si poteva rifiutare l’offerta per l’ex Brescia, oltre 70 milioni di euro più bonus dal Newcastle, introiti fondamentali per finanziare il mercato. E il club sta mantenendo assolutamente le ‘promesse’. Diversi colpi in pochi giorni ed una società che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Da Loftus Cheek a Christian Pulisic fino al centrocampista dell’Az Reijnders, arrivato per quasi 24 milioni di euro.

Il Milan non si ferma, arriveranno rinforzi sia in difesa che in attacco, piacciono Singo e Morata ma non si escludono altri colpi a sorpresa. Intanto il club si porta avanti e valuta un’intrigante opportunità per gennaio: il Milan ha lasciato andare via in questa sessione Brahim Diaz, tornato dal prestito e ora nuovamente al Real Madrid. Per il calciatore una grande possibilità, ma anche la più difficile avventura della sua carriera.

Milan, occhio all’ambientamento di Brahim Diaz

Bellingham, Arda Guler e Fran Garcia, il Real si trova con grande affollamento in quel reparto del campo e come riporta Diario Gol per Brahim Diaz potrebbe essere molto difficile trovare spazio in maglia Blancos. Una situazione che il Milan studia da vicino e sogna un’interessante opportunità. Brahim e il Milan erano molto legati, ma i rossoneri hanno considerato troppo alte le richieste di Florentino Perez per il calciatore.

Da qui la permanenza con Diaz che potrebbe però essere ceduto a gennaio. Il Milan sogna di riprenderlo a condizioni favorevoli nel calciomercato invernale, in prestito o anche a titolo definitivo ma a un prezzo più basso rispetto ai quasi 30 milioni che chiedeva adesso il Real. Saranno sei mesi caldi, ma il Milan guarda in casa Real e spera in un’assistenza (nel non impiegarlo) del suo ex tecnico Carlo Ancelotti.

D’altronde Bellingham e Arda Guler sono i calciatori che avranno un ruolo maggiore tra i nuovi acquisti, senza dimenticare i pilastri del club come Toni Kroos, Luka Modric e in attacco i brasiliano Rodrygo e Vinicius. Il mercato è appena cominciato e intanto in casa Milan si pensa già ad una suggestiva idea per il futuro.