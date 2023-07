Tennis, selfie rovente in bikini: il dettaglio piccante stuzzica i fan

Cominciano le vacanze per le protagoniste del tennis mondiale, c’è uno scatto inedito che infiamma i fan di Veronica Kudermetova

La tennista si congeda dai campi per il meritato riposo, con un selfie diventato subito virale per gli appassionati della racchetta e non solo, è una delle sportive più intriganti sui social.

100 mila follower sono un traguardo da festeggiare, meglio ancora se coincide proprio con le vacanze. Veronica Kudermetova non poteva trovare un periodo migliore per congedarsi temporaneamente dal tennis e pensare alla sua ‘vita da influencer’, che sta andando in grande crescita.

Sono numeri decisi quelli della tennista, che è seguita in tutto il mondo e sta cercando anche di dare dei messaggi importanti in campo. La sportiva russa più di altre sta soffrendo per la situazione bellica che vede coinvolta la sua nazione e l’Ucraina, in campo ha spesso lanciato messaggi di pace.

Kudermetova show: è un selfie magnetico

Bella, brava ma anche sensibile, la tennista ha spesso sottolineato come in campo non vanno in scena gli schieramenti nazionalisti, quanto persone che praticano uno sport con la massima lealtà. Ed è questo il segnale più importante, nel match contro l’ucraina Ahnelina Kalinina non ha ricevuto la stretta di mano a fine gara ed è stato un vero peccato. La 26enne russa guarda avanti, c’è tanto da affrontare e per il momento concede un selfie importante ai fan.

La tennista si mostra in splendido relax con inediti occhiali da sole e voglia di sorridere al mondo. 100mila seguaci sui social, ma anche tanti sportivi che la ammirano in campo, un periodo da sfruttare al meglio questo estivo per ricaricare le batterie. Cappellino, occhiali e costume per lei, che punta a trovare un po’ di pace estiva per tornare poi nei circuiti e combattere per la vittoria, da questo punto di vista non manca mai la verve in campo.

È una delle tenniste maggiormente polivalenti: sa giocare sia singolarmente che in doppio quasi alla stessa maniera. Ha ancora qualcosa da migliorare, soprattutto a 27 anni dovrà capire quale sia il suo punto di forza definitivo da sfruttare nei match più spigolosi. Al di là della sua nazionalità, la tennista è una delle protagoniste e vorrà esserlo sempre più, grazie al talento e alla costanza negli allenamenti. Mentre sui social vuole aumentare i suoi numeri con foto sempre più cliccate dai fan.