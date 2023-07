Barbara Pedrotti, allenamento piccante: curve da capogiro

Barbara Pedrotti torna protagonista, la conduttrice si mostra per la gioia dei fan in piena forma e con un fisico che parla da solo

Il volto del ciclismo è così ancora molto amato dal pubblico: Barbara Pedrotti in quest’estate mostra il suo lato ginnico ai fan, che apprezzano e rilanciano senza dubbio le credenziali di una delle donne più affascinanti dello sport italiano.

Il Giro d’Italia la registra sempre come protagonista, è ormai un punto di riferimento per gli amanti del mezzo a due ruote. Ciclisti ma anche esperti mettono in luce la bellezza di Barbara Pedrotti, madrina della competizione in rosa e che mostra il suo fascino nelle tappe.

In tutta Italia, è proprio Barbara Pedrotti a intrattenere il pubblico e ad aprire le danze, i corridori partono con un sorriso travolgente. La conduttrice è diventata virale nel periodo del giro italiano e in molti la aspettavano anche al Tour de France. Ci sarà tempo per andare nella corsa in giallo, al momento si allena in palestra e anche con ottimi risultati.

Pedrotti in forma, risultati sorprendenti

È un’assenza che viene registrata quella della Pedrotti dagli schermi e anche dai social, dove mancava da un pezzo per stessa ammissione della conduttrice. Tanti gli impegni da smaltire così come le sessioni di allenamento per mantenersi in forma. Lo fa con passione e determinazione, pesi, short e quant’altro la mostrano impegnatissima, strappando così like a valanga. Barbara Pedrotti in palestra stimola l’allenamento un po’ di tutti.

La conduttrice si mostra al sacco: i fan sono impazziti per lei con una marea di commenti positivi per la sua forma fisica. Barbara Pedrotti vuole così conquistare tutti gli italiani, una ricetta non facile ma ben applicabile con queste foto che lasciano quasi senza fiato. Commentate così dalla stessa Barbara: “Dopo giorni di assenza dai social ci siamo ritrovati… io sto cominciando a rallentare un po’ anche se temo non sia esattamente nel mio dna. Tra una cosa e l’altra mi alleno un pochino, sebbene con ritmi e modalità diverse rispetto al solito”.

Basta scrollare anche un po’ la bacheca della Pedrotti per vedere come l’impegno della stessa non si limiti solo al ciclismo, quanto è spesso protagonista in altri sport, dando sempre modo di sfoggiare la sua bellezza e anche una competenza sportiva non indifferente. Valori importanti per restare protagoniste, il pubblico apprezza e rilancia, facendola arrivare su Instagram a quasi 300mila fan.