Marquez, altra batosta in arrivo: ora deve davvero rassegnarsi

Marc Marquez non riesce proprio ad avere una notizia positiva in questo momento e deve subire un’altra batosta piuttosto pesante

Il campione spagnolo è ancora nel tunnel e non vede via d’uscita, ancorato alle difficoltà della Honda e dalla mancanza di competitività nei confronti delle inarrivabili Ducati.

Cosa fa più male ad un campione che è abituato a dominare la sua categoria? Sapere di non essere più competitivo. Marc Marquez sta pagando oltremodo il suo rientro in MotoGP dopo le difficoltà fisiche legate al braccio destro. Il suo lunghissimo percorso riabilitativo doveva sfociare in una stagione da protagonista nel 2023.

Invece sin dagli esordi del campionato a Portimao, il #93 ha dovuto digerire una triste realtà. La RC213V non è all’altezza della concorrenza e oltre alla Ducati anche l’Aprilia e la KTM sembrano essere più veloci. Per rimanere incollato ai primi, Marquez è stato costretto ad andare oltre i limiti, collezionando ben 14 cadute in questa prima metà di stagione.

Lo spagnolo è al primo posto in questa speciale classifica e anche al Sachsenring si è procurato danni fisici di una certa entità (ha saltato anche il GP di Assen). Tra problemi al piede e alle costole, l’otto volte iridato non è più riuscito a guidare. Ora la pausa estiva gli ha consentito di tornare al 100%, in vista del GP di Silverstone del 6 agosto.

Marc Marquez, la Honda gli chiede maggiore calma: la visione di Alberto Puig

Il problema è che la Honda non è migliorata come Marquez si augurava e dovrà fare i conti con questo pesante gap con gli altri team sino al termine della stagione.

A parlare della situazione in HRC è stato il team manager spagnolo Alberto Puig, che non ha potuto far altro di assecondare il discorso del #93.

In un’intervista a MotoGP.com, lo scopritore di Daniel Pedrosa ha specificato: “La nostro moto è poco sicura e non al livello richiesto. Stiamo cercando di capire quali possano essere le soluzioni per migliorare”.

Puig poi aggiunge: “Marquez non può essere felice per la situazione e lo sappiamo. Essendo un campione del mondo vuole sempre spingere, andando anche oltre i limiti. Deve prenderla con più calma”. Una comprensione che però potrebbe non bastare all’otto volte iridato, che continua a guardarsi intorno in vista del 2024 (al massimo per il 2025). Ducati e KTM sarebbero un netto passo avanti ma resta da capire la fattibilità dell’operazione.