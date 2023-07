Milan, che colpo: è fatta per l’acquisto dal Real Madrid

Luglio ricco di soddisfazioni per il calciomercato del Milan con i rossoneri che hanno chiuso per un colpo dal Real Madrid.

Dopo gli addii arrivati nel finale della scorsa stagione e quello di Tonali passato al Newcastle, è tempo di acquisti per il nuovo corso del Milan.

La coppia formata da Moncada e Furlani, voluta a capo delle operazioni rossonere da Gerry Cardinale, sta lavorando in maniera continua per cercare di consegnare il prima possibile la rosa completa a Stefano Pioli. Nelle ultime ore il club meneghino ha chiuso un’altra operazione importante in ottica futura andando a chiudere un colpo dal Real Madrid. Un acquisto che potrebbe rivelarsi importante già all’interno di questa annata sul quale i rossoneri fanno grande affidamento per il futuro.

Calciomercato Milan, colpo dal Real Madrid

Colpo in prospettiva per il Milan che ha chiuso l’acquisto dal Real Madrid di Alex Jimenez, terzino spagnolo che viene considerato tra i più interessanti nel suo ruolo in ottica futura. Il Milan ha completato l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto da esercitare a fine campionato.

Il giocatore si aggregherà inizialmente alla Primavera di Ignazio Abate ma non è da escludere che possa conquistare delle chiamate in prima squadra da Stefano Pioli. Terzino destro, potrebbe diventare un’alternativa alla coppia formata da Calabria e Florenzi considerato il fatto che Kalulu è diventato a tutti gli effetti un centrale. Lo spagnolo verrà quindi valutato in stagione per decidere poi cosa fare nel prossimo giugno.

Il calciomercato del Milan però non sembra fermarsi all’acquisto del giovane spagnolo. I rossoneri infatti sono al lavoro con il Valencia per cercare di chiudere quanto prima l’acquisto di Musah mentre appare ormai sfumato a tutti gli effetti il colpo Danjuma. L’esterno olandese infatti è ad un passo dall’Everton. Sempre vivo invece l’obiettivo Taremi con l’iraniano del Porto che al momento rappresenta la prima scelta per il ruolo di centravanti.

Per quello che riguarda il mercato in uscita va considerato il possibile addio di Matteo Gabbia in difesa. Il centrale è richiesto da diverse squadre tra cui Frosinone e Genoa. Ormai fuori dai piani Ballo-Touré così come Origi e Rebic che dovranno cercare un nuova sistemazione per il futuro della propria carriera. Un Milan che si prepara quindi ad una rivoluzione in vista del campionato che inizierà tra meno di un mese con la speranza di tornare competitivo nella lotta scudetto.