Che batosta per Sinner, è ufficiale: i suoi tifosi non ci stanno

Jannik Sinner è reduce dalla splendida semifinale ottenuta a Wimbledon e si trova in questo momento all’ottavo posto del Ranking ATP

La semifinale raggiunta a Wimbledon potrebbe aver regalato a Jannik Sinner la spinta e la carica necessarie per disputare una seconda parte di stagione di altissimo livello. Sono ancora in ballo appuntamenti molto importanti da qui al prossimo autunno, tornei in cui il giovane talento altoatesino dovrà confermare la sua crescita sia dal punto di vista tecnico che fisico.

In molti tra tifosi, osservatori e addetti ai lavori hanno la sensazione che a Sinner manchi davvero un’inezia per salire di quel livello necessario a vincere i tornei di contano di più: qualche Masters 1000 ad esempio, fino ai quattro grandi appuntamenti del Grande Slam.

Sul futuro del ventiduenne di San Candido non c’è unanimità tra gli esperti. Se per qualcuno Jannik prima o poi riuscirà a salire l’ultimo gradino che manca per raggiungere il livello die più grandi, secondo altri il nostro giovane campione non avrebbe le risorse tecniche e mentali per diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale.

Il problema, se così vogliamo definirlo, è che Sinner troverà quasi sempre sulla sua strada quel fenomeno straordinario di Carlos Alcaraz. Il ventenne di Murcia ha conquistato a Wimbledon il suo secondo titolo del Grande Slam e ci sono i presupposti perchè ne conquisti molti altri negli anni a venire.

Sinner, il giudizio su di lui è implacabile: esplode la polemica sui social

A quanto pare infatti il giudizio sulla schiacciante superiorità di Alcaraz nei confronti dei rivali è unanime. Ad esempio nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Guido Monaco ha ribadito ancora una volta la sua opinione, un pensiero che i tifosi di Sinner non hanno gradito molto.

Queste le parole di Monaco che non hanno trovato il gradimento dei sostenitori del talento altoatesino: “Rune e Sinner dimostrano di essere meno fenomenali di Alcaraz, è un dato di fatto. C’è un cambio generazionale in corso, con lo spagnolo che sta facendo vedere di essere della caratura di Djokovic, Nadal e Federer”.

Secondo Monaco, Sinner appartiene ad una categoria leggermente inferiore: “Il nostro giovane talento e lo stesso Rune in questo momento sono più vicini al livello di altri giocatori importanti come Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Ruud”.