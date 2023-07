Lazio, Sarri è furioso: vertice con la società

Momenti di grande tensione in casa Lazio. Maurizio Sarri, infatti, attende l’incontro con la società per quanto riguarda il mercato

La Lazio continua la preparazione ad Auronzo di Cadore, in attesa del campionato che partirà tra meno di un mese.

Per i biancocelesti giugno e luglio si sono rivelati dei mesi molto complicati in chiave calciomercato, visto che è arrivato un solo rinforzo. Si tratta di “Taty” Castellanos, arrivato dal New York City per circa 15 milioni più bonus. Nonostante un buon campionato disputato in Spagna con la maglia del Girona, il suo acquisto non accontenta del tutto Maurizio Sarri, che chiede ulteriori innesti.

Altro fattore di grande importanza è la cessione di Sergej Milinkovic Savic agli arabi dell’Al-Hilal, che toglie un pezzo da novanta alla rosa biancoceleste. I circa 40 milioni di euro incassati dalla cessione del serbo, il tecnico toscano si aspetta vengano reinvestiti nel minor tempo possibile.

Come se non bastasse, da valutare c’è anche la situazione legata al capitano Ciro Immobile, anche lui corteggiato da qualche club saudita. Visto un mercato in entrata praticamente fermo, Maurizio Sarri attende un confronto con il presidente Lotito per cercare di sbloccare la situazione.

Mercato fermo, Maurizio Sarri è furioso: a breve incontro con Lotito

Maurizio Sarri, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, è decisamente irritato per lo stallo nel mercato biancoceleste. Il tecnico, a poco meno di un mese dall’inizio della stagione, si aspetta colpi importanti per affrontare al meglio tutte le competizioni. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un contatto telefonico molto intenso tra Sarri e Lotito.

Per questo motivo, a breve è previsto un incontro con il presidente del club capitolino. Il patron biancoceleste, infatti, dovrebbe arrivare sotto le Tre Cime di Lavaredo nella giornata di domenica, per prendere parte alla presentazione della squadra.

Il suo arrivo può rappresentare la giusta opportunità per Maurizio Sarri, che ancora una volta ribadirà a Lotito le proprie pretese. Per quanto riguarda il centrocampo i nomi più caldi sono quelli di Ricci e Zielinski, ma la distanza con Torino e Napoli è ancora ampia. Domenico Berardi è invece il desiderio per rinforzare il reparto avanzato, ma al momento una trattativa con il Sassuolo non pare esserci.

Per la difesa il nome più gettonato è quello di Pellegrini, che sta respingendo anche la corte del Nizza pur di tornare nella capitale. L’incontro tra Lotito e Sarri dovrà servire anche per rassicurare l’ambiente, che al momento è molto preoccupato per l’immobilismo che si è creato. I prossimi giorni si apprestano ad essere di fuoco in casa biancoceleste.