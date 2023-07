Colpo ‘nazionale’, che affare in Serie A

Importante colpo di calciomercato in Serie A con una squadra che si assicura un giocatore della nazionale di Roberto Mancini.

L’inizio della nuova stagione si avvicina e le squadre stanno cercando di chiudere le trattative per mettere a disposizione dei propri allenatori le rose complete.

Un calciatore della nazionale italiana è prossimo dal cambiare squadra. Un affare importante in Serie A che permetterà a Roberto Mancini di seguire da vicino l’evoluzione di un giocatore sul quale ha puntato in maniera netta. Italia che ha bisogno di calciatori che possano trovare maggiore continuità per provare ad avere una rosa maggiormente competitiva in vista dell’europeo ancora tutto da conquistare.

Calciomercato, un nazionale trova squadra

E’ fatta per l’arrivo di Retegui al Genoa. Il centravanti lascia quindi l’Argentina salutando il Boca Juniors, arrivando in rossoblu per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un attaccante di livello internazionale per la squadra di Gilardino che punta ad una salvezza tranquilla per il prossimo campionato.

Proprio l’allenatore dei rossoblu ha parlato a Sky, annunciando di fatto l’arrivo del giocatore della nazionale italiana: “Una trattativa aperta per un giocatore importante. Ha grande voglia di arrivare con caratteristiche di area di rigore ma può ancora migliorare molto”. Per Mateo Retegui, nel giro della nazionale italiana ormai da un anno, si tratta della prima esperienza in Europa con l’argentino pronto a mettersi in mostra nel campionato italiano.

Una buona notizia sia per lui che per Roberto Mancini in vista dell’europeo che si terrà la prossima estate con gli azzurri campioni in carica che dovranno però ancora conquistare la qualificazione. Un arrivo importante nel nostro campionato che potrebbe fare il paio con quello di Scamacca. L’ex centravanti del Sassuolo potrebbe tornare presto in Serie A salutando il West Ham con diverse squadre, dall’Inter alla Roma, passando per la Juventus, interessate al suo cartellino.

Il calendario della squadra di Roberto Mancini vedrà gli azzurri impegnati a settembre contro la Macedonia del nord e successivamente contro l’Ucraina. Due impegni validi per le qualificazioni agli europei del 2024 che diranno molto sul cammino dell’Italia. Fino a questo momento Donnarumma e compagni hanno centrato una vittoria su due partite perdendo quella in casa contro l’Inghilterra. Risultati che portano gli azzurri a tre punti in due partite, a tre lunghezze dal secondo posto occupato dall’Ucraina, ferma a quota sei dopo tre match.