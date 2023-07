Alonso e la Ferrari: “Nessuno può rifiutare”

Fernando Alonso è uno dei piloti che ancora entusiasma in pista, anche dopo aver parlato del suo rapporto con la Ferrari, alla ricerca di una seconda guida

Il team di Maranello probabilmente nel 2024 schiererà un altro pilota al fianco di Charles Leclerc, la candidatura dell’ex campione del mondo Fernando Alonso rimane sempre molto importante. Lo stesso driver spagnolo ha fatto il punto della situazione sul suo futuro.

Alla ricerca della vittoria numero 33 per celebrare il suo numero in pista, ma anche per riattivare nuove motivazioni in futuro. Il quasi 42enne Fernando Alonso (compirà gli anni il prossimo 29 luglio) è da più di vent’anni protagonista all’interno del circus, non è un pilota che lascia indifferenti.

Dai tempi degli esordi in Minardi, passando per Renault e altre scuderie, la sua esperienza forse più discussa è stata quella alla Ferrari: il binomio non portò alla vittoria del campionato ma i tifosi della Rossa non hanno mai dimenticato le qualità del pilota, ora diventato un uomo mercato per il 2024.

Alonso svela quale macchina guiderà nel 2024

Il pilota spagnola è tornato a brillare in pista, la crescita della sua Aston Martin è ben evidente, la scuderia ha un progetto ambizioso. Alonso, dopo l’avventura alla Alpine, ha così trovato il suo porto sicuro dove potersi divertire ed essere comunque competitivo. Parlando del futuro, ha così anche citato la Rossa come riporta Formula Passion. Alonso non tornerà in Ferrari, ma ha avuto ottime parole nei riguardi della scuderia di Maranello.

Lo spagnolo ha spiegato come sia stata competitiva la sua Ferrari per tre campionati sui cinque disputati, un’esperienza che rifarebbe: “Non credo che nessun pilota rifiuterebbe mai un’offerta della Ferrari”. Un messaggio forte e importante, nessun rimpianto per il passato ma sa benissimo come, per il prossimo futuro, sarebbe difficile ipotizzare un ritorno. Proprio perché sembra aver trovato la sua scuderia ideale, dove sta riuscendo ad essere competitivo in una stagione non certo facile.

Alonso ha definito l’Aston Martin: “La scelta migliore della mia carriera, mentre molti la consideravano quella peggiore dopo aver dato l’addio alla Alpine”. Una scelta che spiazzò ma, in fin dei conti, sono i numeri a dargli ragione. Non manca la solita vena polemica, in questo caso il cambio di gomme a metà stagione con la Pirelli non lo soddisfa in pieno, temendo come le macchine del campionato possano avere dei problemi gestionali un po’ per tutti i piloti, costretti a dover adattarsi in fretta sui circuiti.