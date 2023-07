Bomba Inter, l’annuncio: “Grosso colpo in arrivo”

L’Inter non intende fermarsi e, in sede di calciomercato, a breve può regalare un grande colpo a Simone Inzaghi

L’estate nerazzurra è stata caratterizzata da diversi movimenti che, in un modo o nell’altro, hanno cambiato pesantemente fisionomia al gruppo allenato da Simone Inzaghi.

Il calciomercato dell’Inter ha infatti già segnalato squilli importanti, sia in entrata che in uscita. Cuadrado, Frattesi e Thuram sono giocatori funzionali al progetto e che diverse società avevano puntato: prima di tutti, come spesso accade, è arrivato però Beppe Marotta. E se Brozovic, Skriniar, Onana, Dzeko e Lukaku sembrano essere già un lontano ricordo, adesso nei piani della dirigenza lombarda vi è una questione abbastanza delicata da affrontare il prima possibile.

Il tema che tutt’ora rimane caldo in casa Inter è quello dei portieri. Una situazione certamente delicata visto che nei giorni scorsi hanno detto addio sia Samir Handanovic che Andrè Onana.

Inter, il colpo è servito: “Fidatevi di Marotta”

Il primo in scadenza, ‘mollato’ dall’Inter che ha deciso di non rinnovare il contratto dello sloveno; il secondo, invece, ha regalato una plusvalenza da quasi 60 milioni alle casse del club di Zhang dopo la firma con il Manchester United. Ecco che a riguardo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato il giornalista Michele Plastino rassicurando i tifosi che ancora non vedono arrivare il nuovo estremo difensore.

“Non c’è da preoccuparsi, bisogna fidarsi di Marotta, Inzaghi e della dirigenza”, ha garantito il giornalista che è certo del buon lavoro che i vertici nerazzurri continueranno a fare anche per il prossimo portiere. Secondo Plastino la dirigenza saprebbe benissimo quale sia il problema, arrivando poi a fare un annuncio sibillino che di certo avrà incuriosito i milioni di tifosi nerazzurri sparsi per il mondo. “Secondo me l’Inter si sta riservando un grosso colpo”. Non è chiaro sapere a cosa o chi, nello specifico, facesse riferimento il giornalista ma una cosa è certa.

Dopo innesti di assoluto spessore che per lunghi tratti parevano impossibili – Frattesi e Thuram su tutti – la fiducia in Marotta non può che essere viva. E nelle prossime settimane si saprà chi difenderà i pali dell’Inter già il 19 agosto, a San Siro, nella prima in campionato contro il Monza. Al di là del chiacchieratissimo Sommer, non è detto che alla fine Marotta tiri fuori dal cilindro un nome a sorpresa in grado di entusiasmare istantaneamente la piazza.