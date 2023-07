Camila Giorgi, ora sono guai: che brutta notizia

Brutte notizie per Camila Giorgi, la tennista marchigiana finisce nei guai: cosa sta succedendo alla nostra campionessa.

Periodo negativo per Camila Giorgi. Dopo il deludente risultato a Wimbledon, chiuso anzitempo con la sconfitta dolorosa al primo turno contro la francese Gracheva, in due set senza storia, la tennista azzurra è finita nuovamente nei guai. Stavolta però non è dal campo che arrivano pessime notizie per la nostra campionessa. Purtroppo Camila si è ritrovata infatti coinvolta suo malgrado in una situazione spiacevole, e adesso rischia davvero grosso.

Questa proprio non ci voleva. In una stagione che, come tutta la sua carriera d’altronde, è stata contrassegnata da straordinari momenti di up e troppi periodi di down, d’un tratto Camila potrebbe ritrovarsi impossibilitata a partecipare ai prossimi tornei in calendario.

In attesa di trasferirsi nuovamente sul cemento americano, la campionessa è infatti alle prese con una vicenda molto delicata che vede coinvolta lei e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Una situazione spiacevole che potrebbe avere risvolti negativi non solo sulla sua vita sportiva, ma anche su quella privata.

Camila Giorgi, brutte notizie: adesso la tennista rischia grosso

Da mesi sappiamo che il nome di Camila è finito tra quelli indagati per una vicenda riguardante dei Green Pass falsi. La Procura di Vicenza sta indagando da mesi su uno studio medico che non avrebbe somministrato il vaccino contro il Covid-19, o ne avrebbe somministrato uno falso. Il motivo? Semplicemente per far ottenere a determinati personaggi un Green Pass in grado di far loro evitare limitazioni nello spostamento e nella partecipazione ai propri impegni. Sia quelli professionali che quelli di natura privata.

Tra le persone finite al centro dell’indagine ci sarebbe, oltre alla cantante Madame, che per questa vicenda ha rischiato lo scorso febbraio di perdere Sanremo, anche Camila Giorgi. Stando a quanto riferito dall’Ansa, dopo aver arrestato i medici coinvolti in questo scandalo, il pm Gianni Pipeschi avrebbe concluso gli accertamenti sulle persone che avrebbero ottenuto il falso Green Pass tramite questo studio medico. E a quanto pare tutti i diretti interessati rischierebbero adesso un processo con l’accusa di falso ideologico, peculato e corruzione.

Riguardo a questa vicenda molto scivolosa, nota ormai dallo scorso dicembre 2022, Camila era stata già interrogata poco prima della partecipazione agli Australian Open. Nell’occasione la tennista si era difesa affermando che si trattava solo di un problema della dottoressa indagata, di cui lei non poteva conoscere il passato e la storia professionale. Non certo un problema suo.

Per poter partecipare a tutti gli eventi professionali del circuito WTA, infatti, Camila aveva dichiarato di essersi sottoposta non solo a un vaccino con la dottoressa in questione, ma anche con altri medici. In sostanza, aveva assicurato di aver ricevuto il vero vaccino e di essere completamente a posto con la coscienza. Al momento, dopo gli ultimi aggiornamenti delle indagini della Procura di Vicenza, non sono arrivati nuovi commenti da parte della tennista. Non resta che attendere per conoscere quali saranno gli sviluppi di una situazione piuttosto delicata. Una vicenda che potrebbe avere gravi conseguenze sul prosieguo della sua carriera.