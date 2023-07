Mara Sangiorgio accende il GP: bellezza incontrastata nel paddock

Mara Sangiorgio rappresenta un motivo in più per seguire la Formula 1. La giornalista di Sky appassiona sempre più gli sportivi

La giornalista Mara Sangiorgio anche in Ungheria è stata protagonista per competenza e simpatia, in un momento dove la Ferrari non decolla c’è almeno la soddisfazione per gli italiani di vedere una professionista con i fiocchi all’interno dei paddock.

La stagione della Formula 1 è diventata frenetica, due corse all’interno di una settimana mettono ora pressione un po’ a tutti i team. Prima la gara in Ungheria, che ha dato precise indicazioni sul dominio delle Red Bull, nel prossimo weekend invece l’appuntamento in Belgio, con anche la sprint race a dare maggiori indicazioni.

In pista ci sarà da lottare, all’interno dei paddock invece sarà Mara Sangiorgio a prendere la scena, come già fatto proprio domenica. La giornalista di ‘Sky’ assume ormai un ruolo centrale per gli appassionati italiani, che seguono con sempre maggior affetto uno dei punti di forza del racconto di Formula 1.

Mara Sangiorgio, una bellezza che affascina

Il gruppo dell’emittente satellitare è ormai consolidato ed estremamente amato dal pubblico. L’elenco è lungo, basti pensare come – a proposito di bellezze femminile – rimane sempre Federica Masolin un altro bel punto di riferimento a raccontare quanto accade in pista. E, come ha notato il pubblico di casa, non ci sono gelosie particolari tra gli straordinari volti in questione: vale il racconto, sempre e comunque. Un punto di forza anche per Mara Sangiorgio, raggiante nei paddock.

La giornalista, nei suoi scatti su Instagram, mostra il suo ottimo stato di forma, dimostrando come si possa fare il mestiere con competenza, abilità e simpatia. Ha sempre più fan la Sangiorgio, che è arrivata a quota 171 mila, un numero importante per chi fa il suo mestiere sempre con grande scrupolo. Piace la giornalista al pubblico proprio per la semplicità nel porsi davanti alla telecamera e per l’abilità di entrare subito in empatia con i protagonisti, sui social lo confermano anche gli scatti con alcuni protagonisti della F1, come nel caso di Daniel Ricciardo.

La 42enne proseguirà così nel suo tour d’Europa insieme alla Formula 1 prima di staccare per qualche giorno di ferie, con la consapevolezza di essere una delle beniamine degli italiani. E come la stessa Masolin, potrebbe essere anche impegnata su altri versanti nella prossima stagione dell’emittente satellitare, mostrando la sua polivalenza attraverso gli schemi, per mantenere sempre alta la fiducia dei telespettatori.