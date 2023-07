PSG-Al Nassr vince la noia, ma tiene banco la questione Mbappé

È finita 0-0 ieri l’amichevole tra il PSG, privo di Mbappé, e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’amichevole non ha avuto grandi contenuti tecnici e i parigini si sono accontentati dello 0-0, dopo aver fatto ruotare tanti uomini. In campo, soprattutto in attacco, si sono visti diversi giovani che non hanno sfigurato ma la differenza con i titolari si è vista eccome. Tra i titolari mancava ovviamente Kylian Mbappé, che negli ultimi giorni si è allontanato sempre di più dal club parigino.

MBAPPÉ LONTANO DAL PSG…

Tra il PSG e Kylian Mbappé c’è ormai una distanza enorme. Il francese vuole lasciare il club parigino e la sua intenzione era e forse è ancora quella di farlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Tuttavia, Al Khelaifi e la sua dirigenza sono di tutt’altro avviso e vorrebbero chiudere la questione già quest’anno ottenendo anche un incasso dal cartellino. Una soluzione che il Paris vorrebbe per raccogliere i soldi per la sua eventuale successione. Le soluzioni non mancano, anche se lo stesso PSG si è messo in una posizione molto scomoda lasciando Mbappé a Parigi non portandolo in tournée in Giappone. La distanza non è dunque solo nei rapporti presenti e futuri ma anche fisica, con un intero continente a separare il giocatore dal suo prossimo ex club.

LA SITUAZIONE

L’amichevole con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è stata l’occasione per parlare una volta della questione Saudi Pro League. Non tanto perché l’Al Nassr stia continuando a fare la spesa in Europa, quanto perché “i cugini” dell’Al Hilal (stessa proprietà, Fondo PIF) vogliono tentare il colpo grosso. Infatti, l’attuale squadra di Sergej Milinkovic-Savic avrebbe presentato un’offerta da 300 milioni di euro per il cartellino del fuoriclasse transalpino. A Kylian in persona invece sarebbe stato proposto un biennale da 400 milioni all’anno.

Inutile dire che, se il PSG ha accettato l’offertona nonostante i rapporti tesi tra Qatar e Arabia Saudita, Mbappé ha declinato gentilmente. Per l’ex Monaco, l’obiettivo nonostante il dietrofront del 2022 è sempre quello del Real Madrid. I Blancos sembravano avviati ad un’estate senza altri arrivi dopo quello di Joselu. Invece, con la situazione di Mbappé in divenire non è da escludere le Merengues facciano uno sforzo già oggi senza attendere la scadenza del contratto.