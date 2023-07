Djokovic ci ha rinunciato, salta il grande ritorno

Djokovic ha deciso di rinunciare a un grandissimo appuntamento: salta il ritorno più atteso per il fuoriclasse serbo.

Non è ancora arrivato il momento del grande ritorno di Novak Djokovic. Con un annuncio, il tennista serbo ha deciso di rinunciare a uno dei più importanti appuntamenti della stagione. Troppo grande la delusione per la finale persa a Wimbledon. Nole ha ancora bisogno di tempo per poter recuperare le energie psicofisiche, e per questo ha deciso di dare forfait all’ultimo minuto, sorprendendo gli organizzatori e i fan, che avrebbero voluto rivederlo finalmente in campo dopo un’attesa lunga diversi anni.

La notizia era in realtà nell’aria, e anzi nelle scorse settimane era circolata tra gli appassionati di tennis, seppur non confermata dal diretto interessato. A spazzare via ogni dubbio è stato l’annuncio ufficiale, riportato dagli organizzatori del prossimo grande evento tennistico mondiale sul proprio portale.

Nole non tornerà in Nord America. O almeno non subito. Il campione ha infatti deciso di saltare il Masters 1000 di Toronto, in programma il Canada dal prossimo 7 agosto. Una scelta ponderata e motivata attraverso una nota ufficiale dallo stesso fuoriclasse, che ha dato appuntamento ai suoi fan nei prossimi anni.

Djokovic salta il Masters 1000 del Canada: il motivo

Avrà anche scherzato sulla sua età a Wimbledon, ma Nole sa bene che a 36 anni gestirsi non è più una scelta, quanto una necessità. Per questo motivo ha deciso di saltare l’impegno canadese per dedicarsi ancora al recupero dopo la fatica immensa degli ultimi mesi. Anche se la sensazione è che, con un risultato diverso a Wimbledon, probabilmente avrebbe avuto più voglia di scendere in campo anche a Toronto, mantenendo gli impegni presi.

Le cose però non sono andate come sperato per lui, e per questo motivo, causa stanchezza eccessiva, ha deciso di prolungare il suo riposo per potersi presentare al meglio nei successivi appuntamenti stagionali.

Salta così il grande ritorno di Djokovic in Nord America. Ricordiamo che il tennista è assente dal continente ormai da due anni a causa della pandemia da Covid e del caso vaccini. Avendo scelto di non sottoporsi al farmaco, infatti, il tennista è stato di fatto bandito dai tornei nordamericani nelle ultime due stagioni.

Salvo sorprese, però, i suoi tifosi non dovranno aspettare poi molto. Nole è infatti ancora nella entry list per Cincinnati, il Masters 1000 che partirà subito dopo la fine dell’Open canadese. Ancora un paio di settimane e dunque potremmo vederlo in campo, salvo sorprese. In alternativa, il suo ritorno sarebbe ancora una volta rinviato di qualche settimana fino agli US Open, in programma a Flushing Meadows dal 28 agosto.

Un appuntamento che siamo certi Nole non vorrà perdere per nulla al mondo, a prescindere dalla stanchezza o da eventuali altri problemi. Anche perché a New York il campione in carica sarà proprio il suo rivale numero uno, Carlos Alcaraz. Quale modo migliore per prendersi una rivincita per quanto accaduto a Londra, se non strappandogli il titolo americano?