Dramma Sergio Rico, è successo in queste ore: tifosi col fiato sospeso

La vicenda riguardante Sergio Rico ha evidenziato dei nuovi sviluppi. Ecco l’evoluzione della situazione dello spagnolo

Il caso di Sergio Rico ha sconvolto i tifosi di tutta Europa nel giro di pochissimo tempo. Il suo stato di coma aveva fatto preoccupare tutti, sia per le prospettive attuali che per quelle future in particolar modo. I giocatori della sua squadra attuale, il PSG, gli sono sempre stati vicini. Così come i suoi cari, che nel corso del suo periodo di convalescenza non hanno mai perso occasione di stargli accanto. Anche questo probabilmente lo ha aiutato a riprendersi.

Poco tempo fa il giocatore si era mostrato sui social in maniera indiretta, grazie alla sua compagna di vita che aveva postato una storia in sua compagnia su Instagram. Sembrava tutto ok, fino a quando non è arrivato uno sviluppo che in tanti non avrebbero mai voluto leggere. A quanto pare il portiere è destinato ad affrontare una nuova operazione in ospedale.

Si sperava che le notizie emerse di recente fossero buone, ma così non è. Le impressioni sulla sua ripresa sembrano comunque buone. Il giocatore prima di questo sviluppo poco gradito stava affrontando con positività il suo periodo di pieno recupero, potendo addirittura tastare con propria mano un previo ritorno in campo. Ma saranno tutte prassi da rinviare.

Ci sarà infatti da attendere. Il portiere spagnolo dovrà ritornare dove tutto ha avuto inizio. Ovvero presso l’ospedale “Virgen del Rocio”, situato a Siviglia. Verso la fine del scorso maggio il giocatore era entrato in un profondo stato di coma per via di un incidente, riprendendosi numerose settimane dopo. Benché il pericolo secondo gli addetti ai lavori sia stato fortunatamente scampato, ci sarà nuovamente da intervenire al più presto.

Sergio Rico di nuovo sotto ai ferri: ecco perché

Sergio Rico dovrà essere nuovamente messo sotto ai ferri. A quanto pare l’estremo difensore ex Siviglia ha avuto un aneurisma, il quale richiederà per forza di cose un intervento immediato da parte degli addetti ai lavori che lo hanno operato.

Si tratta infatti di un rigonfiamento anomalo delle pareti di un vaso sanguigno, cosa che a sua volta può portare a emorragie e problematiche di vario genere. Prima che la situazione rischi di degenerare sarà necessaria un’operazione. Ciò non toglie ovviamente che dalle parole dei dottori che lo hanno seguito trapeli tanto ottimismo.