Elodie così è pazzesca: così non l’avete mai vista

La bellissima cantante romana Elodie fa impazzire i suoi milioni di fan con una foto da urlo: mai stata così sexy

Il tempo passa ma la sua bellezza e soprattutto la bravura microfono alla mano non accoglie altro che complimenti e conferme. Una voce inimitabile nel panorama del mondo della musica: la bellissima Elodie è diventata, però, anche un punto di riferimento sui social.

Scatti sempre più ammalianti ed una fan base solida ed estremamente affezionata, che la segue in ogni suo passo. Che si tratti di lavoro o semplicemente tempo libero, i tanto followers della cantante romana sono sempre lì.

Elodie, su Instagram, conta addirittura 3,1 milioni di seguaci. Un successo in continua crescita per la cantautrice capitolina che sta facendo proseliti anche grazie ad una bellezza a dir poco mozzafiato. Nella scorsa edizione del ‘Festival di Sanremo’, Elodie è stata una delle grandi protagoniste dove ha presentato il suo singolo ‘Due’ divenuto già in poche settimane un successo globale.

All’anagrafe Elodie Di Patrizi, è ormai nota a tutti semplicemente come Elodie: nasce a Roma il 3 maggio 1990. La sua esplosione avviene durante l’edizione del 2016 del talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘: programma di enorme successo che, tutt’ora, va in onda a cadenza annuale su Canale 5. In quella edizione la giovane Elodie sfiorò la vittoria piazzandosi al secondo posto, dietro il collega ed amico Sergio Sylvestre.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, Elodie adesso è una donna e soprattutto una cantautrice affermata a livello europeo. Ben lontana dalla ragazzina insicura dai corti capelli rosa che mostrava un talento innato, seppur contornato dall’insicurezza tipica dei giovanissimi.

Elodie esagerata: lo scatto è irresistibile

La crescita di Elodie dal punto di vista artistico, sin dalla fine dell’esperienza ad ‘Amici’, è stata pazzesca. Una voce che tutt’ora impressiona gli addetti ai lavori, che non possono non applaudire ad alcuni successi che Elodie nel giro di pochi mesi ha trasformato in veri e propri tormentoni perlopiù estivi. ‘Due’ tra i più recenti ma anche ‘Margarita’, con l’ex fidanzato e rapper Marracash. Fino alla collaborazione con i ‘The Kolors’ in ‘Pensare Male’.

Il tempo passa ma a 33 anni, la sua forma fisica è assolutamente invidiabile. Grande cura ed un dono davvero importante da Madre Natura. Perchè la bellezza di Elodie, al di là delle doti canore, rimane qualcosa di raro da scorgere nel mondo dello spettacolo. Su Instagram, per pubblicizzare l’ultima fragranza dello stilista Valentino, la cantante romana si è mostrata con un look davvero da urlo.

Semplice ma estremamente sexy, una bellezza a tutto tondo in un vestito bianco aderente che lascia scoperto parte dell’addome di Elodie. Un corpo statuario, accompagnato dall’espressione dolce ma decisa nei confronti dell’obiettivo. Il tutto in un mare di commenti positivi e likes di approvazione che avranno sicuramente fatto piacere alla bellissima Elodie: ancora una volta, ha fatto centro.