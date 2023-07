Annalisa, Instagram in tilt: la scollatura è esagerata

La cantante ligure Annalisa alza le temperature con uno scatto che fa girare la testa a tutti: scollatura bollente

È consuetudine che nel mondo dello spettacolo vi sia un vero e proprio ricambio generazionale di quelli che sono i personaggi sotto i riflettori, i vip più amati e desiderati. Chi ormai da anni è sulla cresta dell’onda dalla quale non vuole proprio venire giù è la bellissima Annalisa.

Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è una cantautrice italiana nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985. Uno dei talenti più cristallini del panorama della musica nazionale che è anche una donna bellissima, dall’alto tasso di sensualità. Ad ogni sua minima mossa, milioni di fan pendono dalle sue labbra, adorandola come una Dea. Sui social, poi, il successo è stato davvero esponenziale negli anni: basti pensare ai 2 milioni di followers che ‘Nali’ (nomignolo e titolo del suo primissimo album) ha accumulato in breve tempo.

Oggetto delle sue pubblicazioni social, chiaramente, scatti che la ritraggono in ogni situazione. In compagnia di amici o familiari ma anche e soprattutto impegnata nei suoi tantissimi lavori. Che sia il posare per una nuova linea di costumi o per promuovere il suo ultimo pezzo che – è ormai quasi aritmetico – in breve tempo si tramuta in tormentone.

Come accaduto recentemente con ‘Disco Paradise’, canzone scritta e cantata insieme a J-Ax e Fedez che è diventata già la vera hit dell’estate 2023. Annalisa ha raggiunto il successo grazie ad ‘Amici di Maria De Filippi’, talent show che l’ha vista nel 2010 chiudere al secondo posto dietro l’amico Sergio Sylvestre. È passato tanto tempo da allora e la sua crescita come artista è davvero tangibile: nel suo palmarès diversi dischi d’oro e di Platino (come il recente ‘Mon Amour’ e ‘Bellissima’), un ‘MTV Music Awards’ e un ‘Wind Music Awards’.

La 37enne ligure ha già iniziato il suo tour estivo che toccherà diverse città, praticamente tutte già sold out. Tra queste la tappa più attesa è quella di Milano, al ‘Forum di Assago’ il prossimo 4 novembre. Lo scorso 26 giugno ha preso parte a ‘Love-Mi’, concerto tenutosi in piazza Duomo a Milano e organizzato – con accesso gratuito – da Fedez. Anche in quell’occasione il pubblico è andato in visibilio per Annalisa.

Scollatura rovente: Annalisa più sexy che mai

La cantautrice recentemente si è anche sposata con Francesco Muglia, manager di Padova, il 29 giugno 2023. Una cerimonia segretissima che è venuta a galla solo qualche ora dopo. Ma è su Instagram che Annalisa con l’avvento dei mesi caldi sta dando il meglio di sè.

In occasione di un’intervista con ‘Vanity Fair’, la cantautrice ha anche posato per delle foto davvero sexy. L’occhio cade inevitabilmente sulla profondissima scollatura, che mostra il famoso tatuaggio di ‘Nali’, con un vestito nero molto corto che mette in risalto le forme dell’ex allieva di ‘Amici’.

Lunghi capelli rossi raccolti in una posa dalla carica sensuale davvero elevata. E nel giro di una manciata di ore i followers di Annalisa si sono fatti sentire con grande amore, commentando e mettendo migliaia di likes per la loro beniamina.