Assegno in bianco, rinnovo shock alla Ferrari

La Ferrari vuole finalizzare un importante prolungamento contrattuale nelle prossime settimane: arriva un’indiscrezione dalla Spagna.

Il recente Gran Premio d’Ungheria è stato pessimo per la Ferrari, che deve continuare a lavorare per migliorare e cambiare ciò che non funziona a ogni livello. Da capire se per il futuro muterà qualcosa anche in termini di line-up dei piloti.

Com’è noto, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno un contratto che scade a fine 2024. Entrambi hanno dichiarato di essere pronti a discutere di un rinnovo per continuare la loro esperienza in rosso, anche se in questo momento la scuderia di Maranello non gli sta dando una macchina vincente. Credono nel progetto, soprattutto hanno fiducia nel lavoro del nuovo team principal Frederic Vasseur.

F1, Ferrari: quale futuro per Leclerc e Sainz

Sicuramente la Ferrari non vuole perdere Leclerc, considerato uno dei top driver della F1 e destinato a diventare campione con la macchina giusta. Seppur non manchino i momenti di delusione, il monegasco è molto legato al Cavallino Rampante e il rinnovo rimane la prima scelta per il suo futuro.

Secondo quanto rivelato da Elnacional.cat, c’è una trattativa in corso tra Leclerc e la Ferrari per un nuovo accordo pluriennale. Al pilota è stato anche offerto un assegno in bianco per garantirgli uno stipendio ancora più alto dell’attuale e convincerlo così a rimanere.

La stessa fonte riferisce che, invece, Sainz non ha ancora notizie sul suo rinnovo. Nonostante abbia espresso più volte il desiderio di continuare a correre per la scuderia di Maranello, non ci sono contatti per discutere concretamente di un nuovo contratto.

Tra l’altro, questo è un periodo con non poca tensione. Infatti, il pilota spagnolo sente che il team sta favorendo Leclerc e anche la stampa del suo Paese non manca di rimarcare questa cosa. Tra i due compagni di squadra c’è stata anche qualche piccola scaramuccia in pista e Vasseur probabilmente sta valutando se sostituire Carlos dal 2025.

Oggi il figlio d’arte è davanti nella classifica generale, però in Ferrari sono convinti che Charles sia un talento superiore e un potenziale campione. Inoltre, ad influire sul punteggio c’è il ritiro per guasto tecnico capitato al monegasco nella prima gara in Bahrain, quando occupava la terza posizione e poteva salire sul podio.

Certamente Sainz sa essere un pilota molto costante, ma non ha certi picchi che invece caratterizzano Leclerc. Sarà interessante capire cosa succederà nel 2025. Ad oggi un cambiamento non va affatto escluso.