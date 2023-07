Pogba spacca anche lo spogliatoio: non lo sopportano più

Diventa sempre più un caso Paul Pogba alla Juventus, i tanti alibi sul francese sembrano essere finiti con lo spogliatoio in agitazione

Il ritorno di Paul Pogba in Italia è stato un romanzo d’appendice, sfiorando anche situazioni tragicomiche. I circa 170 minuti giocati nella scorsa stagione non sono dimenticati dai bianconeri, che mettono alle strette la mezzala.

Stagione nuova, vecchi problemi per Paul Pogba. È il calciatore su cui incombe il mistero in Serie A, nessuno sa (nemmeno a Torino) quando sia disponibile e per quanto tempo manterrà la forma. Un bel grattacapo, considerando come abbia solamente trent’anni e, soprattutto per le casse bianconere, è anche uno dei calciatori più pagati.

Un investimento rivelatosi poco proficuo: i 7,5 milioni netti di Pogba sono stati gettati al vento o quasi nella scorsa stagione in cui ha giocato circa 170 minuti. A tutto ciò si aggiunge anche quanto accade nello spogliatoio.

Pogba-Juve, anche i compagni lo mollano

La storia del Pogba bis alla Juve è stata un continuo martirio. L’infortunio di 12 mesi fa nella tournee australiana è stato il primo di una lunga serie, complice anche una certa anarchia nelle cure con una terapia conservativa completamente sbagliata. Nel 2023, poi, tanti altri ko sono stati registrati, prima della gara contro il Monza, dopo venti minuti contro la Cremonese e ora con un altro annuncio di Allegri che non sa se sarà in campo prima di almeno un mese.

Come riporta Guido Tolomei di Tele Lombardia, i calciatori bianconeri sono stanchi di Pogba, è ormai sgradito all’interno dello spogliatoio. I suoi atteggiamenti stanno facendo innervosire ben più di un tifoso ed anche dalla Juventus iniziano a serpeggiare piccoli malumori. L’apporto è minimo sul terreno di gioco, praticamente nullo considerando quanto guadagna.

Proprio lo stipendio è un bandolo della matassa importante. C’è chi gioca 50 partite nella Juve e guadagna molto meno di Pogba, anche per questo motivo stanno nascendo frizioni inevitabilmente. Non è un caso come i bianconeri avevano sperato in una proposta di riduzione da parte dello stesso Pogba, un’utopia difficilmente percorribile. L’unica speranza è che il calcio arabo si decida a investire su di lui, ma non saperlo in campo non depone di certo a suo favore in tutto ciò.

Intanto il francese prova a recuperare la condizione dopo i tanti infortuni con Allegri che lo attende e la Juventus che spera in un ribaltone positivo.