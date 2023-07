Dal PSG alla Juve, tifosi di tutto il mondo impietriti: “Accordo”

Un annuncio di calciomercato riguardante Juventus e PSG ha lasciato senza parole i tifosi per una trattativa inaspettata.

Negli ultimi anni il PSG ha pescato spesso in Italia per rinforzare la propria squadra, guardando con interesse al campionato di Serie A ma non solo.

La società francese, anche quest’anno ha portato a Parigi Milan Skriniar, andando a prelevare il difensore slovacco a costo zero dopo la scadenza del contratto con l’Inter. Nel frattempo arriva un retroscena riguardante quello che è il mercato dei transalpini e della Juventus che in un’occasione si è intrecciato in maniera netta. Un retroscena rivelato nelle scorse ore che ha lasciato di sasso tutti i tifosi bianconeri.

Calciomercato, rivelazione su un affare con protagoniste PSG e Juventus

Intervistato da TVPLAY_CMIT, Donato Di Campli, ex agente di Marco Verratti, ha raccontato di quando il centrocampista fu ad un passo dal passaggio alla Juventus, saltato solo per alcuni dettagli.

L’ex procuratore del classe 1992 ha affermato: “Marco è juventino da sempre – ha detto Di Campli a TVPLAY_CMIT – ed avevamo trovato un accordo con la Juventus prima di trasferirci al PSG. Il Pescara però voleva monetizzare la cessione al massimo e andò in Francia. Tra l’altro il club abruzzese non poteva permettersi il contratto di Troisi che era nell’affare”. Dettagli che fecero saltare il passaggio del mediano alla Juventus, togliendogli di fatto la possibilità di giocare in Serie A, campionato mai vissuto da Verratti.

Di Campli ha poi affermato che anche il Napoli si era fatto avanti per il centrocampista, ma che avrebbe voluto lasciare il giocatore un anno in prestito al Pescara. L’ex agente del giocatore italiano, ora vicino all’Al Hilal ha rivelato che fu ad un passo dal Barcellona, squadra che gli avrebbe permesso un altro tipo di carriera e che probabilmente lo avrebbe riportato un giorno a giocare in Italia. Ora per Verratti sembra essere conclusa l’esperienza in Francia con l’Arabia Saudita che lo attende con un maxi contratto.

L’abruzzese ha accettato la proposta derivante dall’Arabia Saudita trasferendosi così in un campionato che sta alzando il suo livello in maniera considerevole nelle ultime settimane visti tutti i calciatori di livello internazionale che stanno scegliendo la meta esotica. Lo spera anche Roberto Mancini che conta molto su Verratti in vista dell’europeo del 2024 e che ha bisogno di calciatori al massimo della forma per il prossimo torneo continentale.