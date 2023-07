Sabrina Salerno pazzesca: Instagram esploso

Sabrina Salerno lascia i fan a bocca aperta dopo l’ultima scottante foto sui social: tutti a bocca aperta

Il mondo dello spettacolo, si sa, ogni anno ‘sforna’ nuovi personaggi che spesso e volentieri lasciano il tempo che trovano, finendo ben presto nel dimenticatoio. Chi invece continua a rimanere sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni è la splendida Sabrina Salerno.

Una delle donne simbolo degli anni ’80 e ’90, la Salerno è tutt’ora uno dei modelli femminili più seguiti ed invidiati: a maggior ragione visto l’avanzare degli anni che sembra non aver minimamente scalfito le curve giunoniche della showgirl. Bellezza disarmante, è divenuta famosa soprattutto per una canzone che oltre vent’anni fa riscosse un successo enorme: ‘Boys’.

E nonostante il successo microfono alla mano sia inevitabilmente andato scemando, la Salerno non disdegna esibizioni organizzate sia in Italia che all’estero per accontentare i suoi milioni di fan. Ha anche recitato in passato ed è iconica la sua presenza nella commedia ‘Fratelli d’Italia’, pubblicata nel 1989, nella quale assume un ruolo principale al fianco di Gerry Calà.

Sabrina Salerno nasce il 15 marzo 1968 a Genova e, come già detto, è ancora oggi una delle donne più belle e sexy del palcoscenico italiano. Ha una fan base estremamente affezionata e fedele che la segue in praticamente ogni suo spostamento. Lavoro o svago per le vacanze, i followers della Salerno sono sempre lì pronti ad ‘abbracciare’ virtualmente la 55enne ligure.

Per quel che riguarda la sua vita privata, c’è da dire come non sia stata poi tanto spesso oggetto di pettegolezzi o paparazzi. È stata sposata due volte e nella seconda unione ha avuto anche il suo grande amore: nel 2004 è nato infatti sui figlio, Luca Maria Monti, a cui è estremamente legata.

Sabrina Salerno da urlo: il bikini è striminzito

Su Instagram ha raggiunto ben 1,3 milioni di persone che hanno deciso di seguirla. In cambio ricevono, quasi tutti i giorni, degli scatti davvero bollenti che la ritraggono in tutta la sua infinita sensualità. L’estate è arrivata già da un pò ma Sabrina ha deciso sin da subito di alzare esponenzialmente le temperature.

Sabrina Salerno si è mostrata in grandissima forma, a mare, tra sole ed una sensualità che ha lasciato proprio tutti senza parole. Il coloratissimo costumino due pezzi lascia davvero poco spazio alla fantasia dei fan, con il suo corpo contornato da curve davvero incontenibili al centro dell’attenzione.

‘Summer 2023’, scrive in didascalia la Salerno che si gode una meritata vacanza fatta di relax in famiglia. Un fisico statuario, graziato dal tempo che sembra proprio non voler intaccare quella che rimane a mani basse una delle bellezze più genuine del mondo dello spettacolo in Italia.