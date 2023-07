Tommaso Marini, chi è il campione che ha fatto l’impresa nel fioretto maschile

Una grande impresa quella compiuta da Tommaso Marini, andiamo a scoprire chi è il campione mondiale di fioretto maschile ai recenti campionati iridati…

Nello sport italiano non mancano i talenti, uno di questo è proprio Tommaso Marini, le cui imprese nella scherma fanno sognare gli appassionati italiani, un presente da grande protagonista ed un futuro da scrivere.

Nato ad Ancona il 17 aprile del 2000, sin da giovanissimo pratica diversi sport, alternando la sua passione per la moda, fino alla decisione di diventare schermidore, crescendo in un territorio come quello marchigiano nel quale sono stati molteplici i campioni nel corso degli anni, in particolare nella vicina Jesi: a partire da Valentina Vezzali, passando per Giovanna Trillini, Elisa Di Francisca e Stefano Cerioni.

Proprio quest’ultimo è tornato ad allenare le squadre di fioretto italiano (compresa quella femminile), ed i risultati sono stati eloquenti, a partire da quanto fatto vedere da Tommaso Marini nell’ultimo periodo, dove il suo livello di scherma si è alzato in modo notevole, portando molto interesse nei suoi confronti per i traguardi raggiunti e quelli ancora da perseguire.

Ecco Tommaso Marini: grande impresa ai Mondiali di scherma

Il fiorettista anconetano è esploso lo scorso anno con un oro a squadre ed un argento individuale ottenuti agli Europei di scherma, risultati confermati pochi mesi dopo ai Mondiali, dove nella finale si arrese al francese Lefort, ma la vendetta è arrivata nell’ultima rassegna tenutasi a Milano nel corso di questi giorni.

Battuto in semifinale per 15-13, con lo stesso parziale ha poi conquistato il titolo mondiale ai danni dello statunitense Nick Itkin, facendo esplodere di gioia il pubblico dell’Allianz, spingendo gli azzurri in testa al medagliere dei campionati.

Vanta inoltre una Coppa del Mondo di fioretto, ma il giovane campione non vuole di certo fermarsi. In attesa di capire come andrà la gara a squadre, appuntamento con il quale si andrà a concludere l’edizione dei Campionati del Mondo di scherma 2023, vista la sua giovane età, vi sono molte speranze in vista del futuro.

Tra un anno si terranno infatti le Olimpiadi di Parigi, e per Tommaso Marini sarà la prima grande occasione nell’appuntamento clou per ogni sportivo. Le speranze di ottenere un grande risultato sono molteplici, anche se non mancheranno le occasioni future per un predestinato della scherma, ormai diventato realtà a tutti gli effetti.