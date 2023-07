Elisabetta Canalis, il vestito si alza troppo: che visione

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ lascia a bocca aperta i suoi followers: il vestitino si alza, foto scottante

È passato davvero tanto tempo dagli albori di un successo che, negli anni, ha dimostrato di essere a dir poco clamoroso. Ed il mondo dello spettacolo, nonostante l’avanzare delle stagioni, continua a godersi la bellezza infinita di Elisabetta Canalis.

Una delle donne più amate, ricercate e stimate dello show business in Italia ma anche negli Stati Uniti, che ha saputo farsi apprezzare in diversi lavori, praticamente in ogni ambito. Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978. La sua esplosione, come noto, avviene grazie alla partecipazione a ‘Striscia la Notizia’.

Scelta dall’ideatore del tg satirico Antonio Ricci, la splendida sarda ha accompagnato le notizie di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio – al fianco dell’indimenticabile Maddalena Corvaglia – dal 1999 al 2002. Nell’estate 2003 viene pubblicato dalla rivista ‘Max’ il suo calendario senza veli che – tutt’ora – rimane uno dei ricordi più presenti nella mente di milioni di italiani.

La 44enne, vero simbolo della bellezza mediterranea, ha poi ottenuto grande spazio sia sul piccolo che sul grande schermo. Per quanto concerne la tv, ha recitato nella fiction ‘Carabinieri’, una di quelle che hanno avuto maggiore successo su Canale 5. Indimenticabili le sue apparizioni in trasmissioni come ‘Ciao Darwin’ e ‘Controcampo’, mentre nel 2006 ha affiancato il comico Fabio De Luigi nella sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’.

Al cinema, invece, ha preso parte a diverse pellicole molte delle quali commedie all’italiana. Nel 2008, come spalla di Alessandro Siani in una commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’. Successivamente ha anche recitato con Massimo Ghini e Christian De Sica nel cinepanettone ‘Natale a New York’.

La Canalis è esagerata: il vestitino mostra quasi tutto

La sua vita privata è stata a lungo tra le più gettonate in quanto a gossip, per diversi amori che hanno fatto discutere. Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, nei primi anni 2000. Ma anche il divo di Hollywood George Clooney, grazie al quale le porte del mondo dello spettacolo a stelle e strisce si è aperto con estrema facilità alla talentuosa Elisabetta.

È stata infine sposata dal 2014 alla primavera del 2023 con il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui ha messo al mondo anche la sua prima figlia nel 2015: Skyler Eva. Sui social la Canalis ha tutt’ora un grandissimo successo: in particolar modo su Instagram dove conta addirittura 3,5 milioni di followers. Al centro di tutto scatti perlopiù bollenti che la ritraggono, sia in ambito lavorativo che semplicemente per svago, in pose sexy in cui mostra il suo corpo statuario.

Ed in tal senso, al ritorno a casa in Sardegna, Elisabetta si è mostrata più sexy che mai con una serie di scatti in salotto dove ha sfoggiato le sue curve esplosive. Un vestitino bianco, dalle intriganti trasparenze, che si alza mentre l’ex velina è seduta comodamente piegando la gamba. Un’istantanea che ha messo in risalto una bellezza senza tempo, di una sensualità a dir poco disarmante.