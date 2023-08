Chiaro segnale: il Napoli vuole forzare la cessione

Il Napoli di Rudi Garcia continua la seconda parte del ritiro in quel di Castel di Sangro. Sotto il sole cocente dell’Abruzzo i campioni di Italia si allenano in vista delle prossime amichevoli

Allo stesso tempo, però, anche la dirigenza è costantemente al lavoro per cercare di rinforzare la rosa. Con acquisti di qualità ed anche di possibili cessioni. A meno di clamorosi colpi di scena, però, potrebbe arrivare quella di un calciatore che pare non rientrare più nei piani del manager francese Rudi Garcia.

Anche perché, a dire il vero, la conferma è avvenuta pochi giorni fa. Oramai tutti hanno ben capito che per l’atleta in questione non c’è più posto nel team azzurro ed è libero di trovarsi una nuova squadra. Magari che gli possa garantire un ruolo da protagonista e, soprattutto, da titolare.

Uno dei possibili partenti, in casa azzurra, è quasi sicuramente Diego Demme. La scorsa stagione, anche con Luciano Spalletti, non ha avuto molte possibilità di mettersi in mostra. Lo dimostrano chiaramente le sette presenze ed i 150 minuti in cui è stato schierato in campo. Decisamente troppo poco per aver condizionato il centrocampo partenopeo. Le cose con Rudi Garcia, però, non sono affatto migliorate.

Napoli, la cessione è più che certa: le ultime su Demme

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, nei confronti del calciatore, è stato il “non” utilizzo nella roboante vittoria in amichevole contro i turchi dell’Hatayspor. In quella occasione proprio Garcia ha fatto giocare tutti. Anzi, a questo punto quasi tutti visto che per il tedesco non c’era decisamente posto. Segno del fatto che tra lui ed il Napoli l’avventura potrebbe essere seriamente finita.

Adesso si cercano acquirenti. L’obiettivo è quello di venderlo non in prestito, ma in maniera definitiva. Le squadre interessate a lui ce ne sono. Non solamente dall’estero (Turchia su tutte e qualche squadra in Arabia Saudita), ma anche in Serie A. In particolar modo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola, dopo la partenza di Sofyan Amrabat (a meno di clamorosi colpi di scena andrà in Premier League) sono alla ricerca di un centrocampista.

Il nome dell’ex Lipsia potrebbe seriamente piacere alla dirigenza gigliata pronta a bussare alla porta del club partenopeo. Lo stesso calciatore, ovviamente, vuole avere il suo spazio ed è pronto a fare anche le valigie per avere la possibilità di mettersi in mostra. C’è ancora un mese di tempo per trovargli una sistemazione.