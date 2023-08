Juventus, Facundo Gonzalez: una scommessa per la difesa

La Vecchia Signora si prepara ad accogliere Facundo Gonzalez, una nuova scommessa per la difesa del futuro. Il mercato della Juventus procede a ritmi moderati, con affondi precisi e studiati da Cristiano Giuntoli che attinge dal suo taccuino per scovare talenti ancora poco noti. Il direttore sportivo ex Napoli non è nuovo a questa tipologia di mercato, e scova dal Valencia l’uruguaiano classe 2003, ormai ad un passo da Torino.

Le caratteristiche dell’uruguaiano

Un centrale che soddisfa ogni requisito. 193 centimetri di altezza che motivano la propensione al gioco aereo e anche l’abilità nelle marcature strette. Caratteristiche inequivocabili a cui si aggiunge poi un buon tiro dalla distanza e un mancino potente. Facundo Gonzalez si è reso protagonista nell’ultimo Mondiale U20 con la Celeste, poi vincitrice ai danni dell’Italia. Il ventenne nato in Uruguay si è trasferito a soli quattro anni in Spagna, motivo per il quale detiene anche la cittadinanza spagnola, oltre quella italiana data dalle origini del bisnonno, originario della provincia di Cuneo.

Un curriculum senz’altro interessante, ma le prospettive di crescita di Gonzalez sono ancora ampie. Il classe 2003 al Siviglia già la scorsa estate si era guadagnato un posto in prima squadra per il ritiro pre campionato, a Gattuso piaceva, ma l’esordio non è mai arrivato. Con la seconda squadra di Siviglia ha disputato ben 28 partite, arricchite da un gol. Numeri non strabilianti, ma che danno fiducia considerando anche l’infortunio al menisco che lo ha tenuto fermo ai box per oltre quattro mesi.

Le intenzioni della Juventus per Facundo Gonzalez

La Juventus ha avuto la meglio sulla concorrenza e la trattativa per portare il giocatore a Torino è ormai in fase avanzata. La società bianconera verserà nelle casse del Siviglia 2 milioni di euro più uno di bonus. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale che prevede un ingaggio da 200.000 euro a salire per ogni stagione, più bonus.

L’attuale intenzione della Juventus è quella di far crescere ulteriormente il difensore prima di concedergli il debutto in bianconero; si pensa quindi a un prestito almeno per la nuova stagione ormai alle porte.