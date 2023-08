Bonucci ha deciso: apertura clamorosa, tradimento in arrivo

By

Il veterano bianconero, che ha ancora un anno di contratto, potrebbe clamorosamente lasciare la Juve: la possibile destinazione sorprende

Bonucci prima sembrava destinato sicuramente a lasciare, più per volere della società che suo. Poi, complice anche la clamorosa e calorosa accoglienza alla Continassa prima della partenza verso gli States, pareva decisa la sua permanenza fino alla scadenza naturale del contratto, a giugno 2024. Le frizioni con Allegri però, unite alla necessità della dirigenza di liberarsi di un contratto oneroso, fanno ora nuovamente pendere la bilancia verso un addio. C’è qualcosa di tormentato e di poco chiaro nelle battute finali della comunque straordinaria avventura di Leonardo Bonucci con la maglia bianconera.

Si è parlato di tutto, nelle ultime settimane. Si è arrivati addirittura ad ipotizzare una vendita vera e propria del calciatore, con la Juve che avrebbe incassato una cifra magari non altissima, ma in ogni caso utile a rimpinguare le sanguinanti casse societarie. Non si è esclusa nemmeno la possibilità di una rescissione consensuale, magari con una buonuscita al calciatore, che così avrebbe avuto carta bianca nello scegliersi la sua nuova destinazione. Già, una nuova squadra da subito: a dirlo forse nemmeno ci si crede, ma starebbe prendendo piede, proprio nelle ultime ore, una clamorosa pista di mercato.

Bonucci se ne va all’estero: destinazione prestigiosa

Secondo quanto riportato dal portale olandese Telegraaf.nl, il veterano nativo di Viterbo starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di accasarsi all’Ajax, club in cui già ha deciso di mettere le radici Lorenzo Lucca, l’ex uomo mercato del Pisa poi finito appunto all’estero. L’eventuale matrimonio tra il difensore azzurro e i Lanceri sorpredne per due motivi. Il primo è ovviamente la separazione anticipata dalla Juve, squadra con la quale Bonucci ha più volte dichiarato di voler terminare la sua carriera.

Il secondo concerne le ‘abitudini’ di mercato del club olandese, da sempre incline a tesserare – facendoli successivamente crescere nella rosa gettandoli nella mischia da subito – giovanissimi prospetti. Coltivati nella storica Cantera o prelevati da fuori attraverso un mirabile lavoro di scouting. L’eventuale arrivo di Bonucci sarebbe sì la classica eccezione che conferma la regola, ma rappresenterebbe comunque una clamorosa inversione di tendenza.

Nelle prossime settimane il Capitano bianconero – l’assegnazione della fascia a Bonucci dipende dagli umori di Max Allegri – deciderà una volta per tutte il suo futuro. La Juve non sembra affatto intenzionata ad opporsi ad una dipartita anche sul finale delle contrattazioni estive.