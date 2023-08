Tennis, ma quale ritiro: concessa un’altra wild card

Niente ritiro per un nome illustre del tennis a livello mondiale: concessa un’altra wild card in un torneo di grande prestigio.

Passano gli anni, la forma fisica manca, gli infortuni e gli acciacchi cominciano ad accumularsi, ma di ritiro ancora non se ne parla. In un periodo storico in cui tantissimi big del circuito sia ATP che WTA si stanno arrendendo allo scorrere del tempo e stanno abbandonando lo sport per cui hanno a lungo vissuto, da Roger Federer a Feliciano Lopez, c’è chi di arrendersi non ne vuole proprio sapere, e anzi continua a pianificare impegni nelle prossime settimane, grazie anche alle wild card concesse dagli organizzatori dei più importanti tornei.

Una notizia che farà sicuramente felici gli appassionati di tennis, da sempre affezionati ai propri beniamini, a quei campioni che hanno saputo regalare in tanti anni di carriera emozioni indimenticabili, conquistando importanti trofei ma anche solo prendendo parte ad alcune partite più belle della storia.

Identikit che si addice perfettamente a Venus Williams, la ‘Venere Nera’ del circuito WTA, un’autentica leggenda vivente che, al contrario della sorella Serena, non ha alcuna intenzione di smettere. A distanza di poco più di un mese dal 43esimo compleanno, la campionessa continua ad allenarsi con grandissimo impegno, e in attesa dei prossimi US Open ha strappato un’altra wild card che le permetterà di prendere parte a uno dei grandi appuntamenti del mese di agosto.

Wild card per Venus Williams: tifosi in festa, ci sarà anche lei

Con 49 titoli WTA messi in bacheca nel singolare, Venus Williams, ex numero 1 al mondo, sette volte campionessa Slam, ha ottenuto la wild card per uno dei pochi tornei in cui non è mai riuscita a vincere e dove anzi ha brillato in pochissime edizioni: il 1000 di Cincinnati. La tennista americana è stata ammessa dagli organizzatori al prestigioso torneo combined in programma tra il 13 e il 20 agosto. E lo farà con la solita grinta, sognando magari di poter raggiungere anche il suo miglior risultato in carriera da queste parti.

Può sembrare incredibile per una giocatore del su livello, considerando quanto abbia vinto in carriera, ma in Ohio la Venere non è mai riuscita ad andare oltre le semifinali, conquistate nel lontano 2012. In anni più recenti, solo nel 2019, a 39 anni già compiuti, era riuscita ad avvicinarsi a quel risultato, fermandosi però ai quarti.

Fare meglio non sarà però semplice. E non solo per il suo stato di forma non certo invidiabile in questo momento storico, quanto piuttosto per l’entry list. Ai nastri di partenza dovrebbero esserci infatti tutte le prime 39 giocatrici del ranking WTA, tutte potenzialmente in grado di superarla senza problemi.

E come se non bastasse anche le altre wild card sono decisamente all’altezza di un torneo del genere. Stiamo parlando di giocatrici del calibro di Caroline Wozniacki, Sloane Stephens e Bianca Andreescu, tre ex campionesse Slam (peraltro tutte sul cemento). Sulla carta Venus parte dunque molto indietro nei favori del pronostico. Ma chissà che il supporto del tifo non possa aiutarla ad ottenere un grande exploit. Probabilmente l’ultimo della sua immensa e indimenticabile carriera.