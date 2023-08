Valentino Rossi, addio choc: cosa sta succedendo in queste ore

Valentino Rossi è pronto per una nuova impresa. C’è un addio che fa discutere per una svolta importante da mettere in pratica

L’ex pilota Valentino Rossi è sempre stato un uomo dalle decisioni repentine e forti. I colpi di scena non sono mai mancati e quanto avverrà prossimamente è già discusso da tutti gli appassionati di motori.

La storia della MotoGp ha sempre un grande protagonista come Valentino Rossi. Il pilota italiano ha segnato un’epoca, le sue vittorie hanno avvicinato milioni di ragazzini al motociclismo e le sue imprese saranno difficilmente ripetibili, per continuità, valore e talento.

La sua seconda vita a margine della pista non è meno avvincente, anzi. C’è un altro colpo di scena che potrebbe vedere protagonista Valentino Rossi, un uomo che non si accontentava quando correva ma anche ora che è rimasto nell’ambiente motoristico, investendo peraltro tempo, risorse e denaro.

Rossi cambia, cosa farà nel futuro

Come riporta Mowmag c’è in ballo un’importante novità per Valentino Rossi, da concretizzare quanto prima proprio per non perdere in tempo, in vista della prossima stagione 2024. Una situazione che sta emergendo con sempre più forza, quello che sembrava un semplice chiacchiericcio potrebbe avere anche un fondo di verità. Il suo team Mooney VR46 cambierà, trovando un nuovo marchio per le forniture delle moto.

L’ambiente della Moto Gp comincia così a scaldarsi: potrebbe cambiare lo sponsor principale e affidarsi a dei nuovi colossi che possano investire per una vera e propria svolta. Nessuna rottura con il marchio che sinora ha supportato Rossi e soci, quanto semplicemente la voglia di puntare ancora più in alto, trovando maggiori investimenti e un maggior collante per il futuro, attraverso una eventuale sinergia con Suzuki o Bmw.

Ci sarebbero altri due marchi importanti a supportare il nuovo progetto, uno importante sul piano commerciale e un altro ormai storico nel mondo dei motori. Il team di Moto Gp sarebbe così supportato da due eccellenze nei rispettivi rami, come Ebay e Petronas.

Nel primo caso, si allargherebbe la partnership con lo sport per il colosso commerciale, che sta puntando con decisione su squadre di calcio e vuole entrare nel mondo motoristico dalla porta principale e supportando un progetto ambizioso. Petronas, invece, tornerebbe nel circuito dopo il suo addio nel 2021, e sarebbe senza dubbio un ritorno ben gradito da tutto l’ambiente. L

asciare però il mondo Ducati non sarà una mossa immediata, per il momento è solo una voce che sta girando nell’ambiente. I tempi per realizzarla eventualmente non sarebbero così brevi.