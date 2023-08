Atalanta, Scamacca l’obiettivo per rivoluzionare l’attacco

Acquisito l’arrivo di El Bilal Touré, gli addii di Højlund e Boga, e ipotizzate le partenze dei colombiani Zapata e Muriel, l’Atalanta vuole completare la rivoluzione del suo attacco puntando su Gianluca Scamacca. La Dea vuole un nuovo centravanti, giovane ma esperto per il campionato di Serie A. Nelle ultime ore, quindi, i bergamaschi avrebbero puntato il proprio mirino su Gianluca Scamacca.

ATALANTA-SCAMACCA, LA SITUAZIONE

Quando tutto sembrava portare Scamacca verso l’Inter, l’Atalanta si è inserita in maniera forte e decisa sull’attaccante romano. Per Scamacca, gli orobici avrebbero rilanciato sull’offerta dell’Inter da 24 milioni più 4 di bonus. La Dea, grazie alla cessione di Højlund, ha un grade budget e lo vuole sfruttare sul mercato offrendo 30 milioni al West Ham. Scamacca per l’Atalanta sarebbe un grande colpo perché completerebbe un attacco con la scommessa Touré e la sicurezza Lookman.

I bergamaschi puntano sulla voglia di rivalsa del romano per rilanciarlo e poter usufruire delle sue doti da bomber. D’altronde nel 2021/22, l’ultima stagione in A col Sassuolo, Scamacca aveva messo a segno 16 reti e a Bergamo potrebbe solamente fare meglio. Ovviamente, per il momento, Gianluca preferisce attendere l’Inter ma l’offerta della società nerazzurra bergamasca è allettante.

Se la scelta ricadesse sull’Atalanta, Scamacca troverebbe un tecnico come Gasperini in grado di valorizzarlo e soprattutto un ambiente con meno aspettative di quello dell’Inter.

LA DEA ALZA L’ASTICELLA

Se El Bilal Touré ha cambiato gli orizzonti dell’Atalanta solo dal punto di vista economico, Scamacca, anche per come si sta svolgendo la trattativa, cambierebbe definitivamente lo status della Dea a livello di calcio italiano. Se non c’è più bisogno di dire che l’Atalanta non è più una sorpresa, tuttavia vale la pena sottolineare che oggi la società del presidente Percassi può mettersi in competizione con le big del mercato. Non solo a livello di progetto, offrendo un maggior minutaggio, ma anche economicamente. L’Atalanta con la sfida all’Inter per Scamacca alza l’asticella.

La stessa rivoluzione completa dell’attacco è un segnale della forza dei bergamaschi nel panorama del calcio italiano e non solo. Con la sua capacità sul mercato e nello scouting, la Dea si è innalzata tra le big del torneo e tra le squadre che possono ambire ai giocatori più importanti. Un altro esempio da questo punto di vista, è il tentativo ormai giunto al traguardo per acquistare Charles De Ketelaere, in cerca di riscatto dopo la deludente stagione milanista.