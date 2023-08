Inter, affare Scamacca in bilico. Così l’attacco è ancora un rebus

La situazione dell’attacco preoccupa l’Inter e i suoi dirigenti. Dopo l’affaire Lukaku-Juventus, che attende comunque una soluzione, i nerazzurri cercano il completamento dell’attacco. Infatti, l’Inter ha messo nel mirino Gianluca Scamacca, ma nonostante l’ottimismo nelle ultime ore l’inserimento dell’Atalanta ha allontanato l’ex Sassuolo.

INTER-SCAMACCA, LA SITUAZIONE

La trattativa per Gianluca Scamacca si è improvvisamente complicata per l’Inter. Dopo la prima offerta da oltre 20 milioni, i nerazzurri milanesi hanno alzato la proposta a 24 milioni più 4 di bonus. Non abbastanza per il West Ham proprietario del cartellino dell’attaccante romano. In queste ore gli inglesi hanno ricevuto anche l’offerta dell’Atalanta che ha toccato i 30 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita. Non solo, ma la Dea ha superato anche l’offerta d’ingaggio dei nerazzurri. L’attaccante aspetta l’affondo dell’Inter, ma presto potrebbe “perdere la pazienza”.

Un rilancio, quello dei bergamaschi, che ha messo in difficoltà l’Inter che ora dovrà decidere se rilanciare o virare su altri obiettivi. Un altro cambiamento d’obiettivo però allungherebbe ancora i tempi per il completamento del reparto offensivo che oggi conta solo su Lautaro, Thuram e Correa. Quest’ultimo ha però la valigia in mano e l’Inter, in queste ore, starebbe valutando un ritorno di Alexis Sanchez in caso di addio del Tucu.

UN ATTACCANTE PER CHIUDERE IL REPARTO

Al di là di quella che è la situazione di Joaquin Correa, l’Inter è concentrata sull’arrivo di un centravanti potenzialmente da 20 gol stagionali. In caso di rinuncia al rilancio per Scamacca, l’Inter cercherà una nuova soluzione. Sempre valida l’opzione Balogun, ma il prezzo fissato dall’Arsenal rimane molto alto. In passato era stato cercato Morata, ma a meno di cambiamenti nella politica dell’Atletico Madrid, anche lo spagnolo rimane troppo caro per l’Inter. Ecco perché la scelta era ricaduta su Scamacca, su cui l’Inter pensava di non avere particolari rivali.

Di fronte ad un fallimento della trattativa per il centravanti del West Ham, l’Inter potrebbe valutare ulteriori opzioni. Una di queste potrebbe essere Beto, con grande delusione dei tifosi della Beneamata che avrebbero voluto in primis il beniamino Lukaku.

Nel frattempo, un altro reparto “in crisi” sembra aver trovato la soluzione: Yann Sommer è pronto a vestire la maglia dell’Inter dopo un’estenuante trattativa con il Bayern Monaco.