Dietrofront clamoroso: Napoli beffato

Il calciomercato dei campioni d’Italia procede a rilento. De Laurentiis, con Garcia, sta valutando le migliori opportunità.

Continua il precampionato del Napoli di Rudi Garcia. Il neo tecnico dei campioni d’Italia sta lavorando duramente per provare le tattiche e le migliori soluzioni in vista della prossima stagione. Per gli azzurri non sarà semplice ripetere la meravigliosa annata andata in scena lo scorso anno, l’annata che ha portato il terzo scudetto.

Non ci sono state rivoluzioni, ma i campioni d’Italia hanno cambiato più di qualcosa. Sono andati via Spalletti e Giuntoli, principali artefici insieme ai calciatori dello scudetto, e sono arrivati Rudi Garcia e il nuovo ds Meluso. Tra i calciatori Ndombele non è stato riscattato dal Tottenham, ma il principale addio riguarda il coreano Kim Min Jae. Il Bayern Monaco ha pagato oltre 50 milioni di euro per il centrale asiatico, leader della difesa campione d’Italia.

Sostituire il miglior difensore della serie A dello scorso anno non è semplice e infatti in società si stanno prendendo molto tempo per scegliere la miglior soluzione. Uno dei principali candidati è Danso del Lens, gradito anche a Rudi Garcia. Il club francese ha già ceduto Fofana e Openda e non vuole indebolirsi troppo in vista del prossimo anno, dove disputerà anche la Champions League. Un’intrigante alternativa è il greco Mavropanos, una soluzione gradita a tutti ma l’affare è al momento in stand-by. Il Napoli e i suoi tifosi attendono.

Napoli, che succede con Mavropanos?

Il Napoli ha varato diversi calciatori per la retroguardia e il greco Mavropanos dello Stoccarda è forse l’opzione più gradita, sia per costi che per affidabilità. Il calciatore è giovane, ma ha allo stesso tempo l’esperienza necessaria per difendere una piazza come Napoli, l’accordo con il club tedesco era vicino ma è stato il calciatore a fermare tutto. Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore attende, magari in attesa di piazze più prestigiose.

Per 22 milioni di euro, sottolinea il quotidiano, gli azzurri erano pronti a chiudere, ma il centrale attende l’Atletico Madrid, o anche il Real Madrid. Le due squadre di Madrid attendono rinforzi nel reparto difensivo e Mavropanos è una soluzione che piace, per vari motivi. Il giocatore resta nel mirino del Napoli, ma attualmente per scelte personali sembra avere altre priorità.

Difficile che gli azzurri attendino il calciatore, mancano ormai 15 giorni all’inizio del campionato e Garcia attende con ansia il sostituto di Kim. La difesa ha evidenziato qualche lacuna nelle amichevoli e trovare un sostituto di qualità resta al momento la priorità della società azzurra.