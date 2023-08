Hamilton, lo strano annuncio di Wolff: tifosi con il fiato sospeso

Lewis Hamilton resta sempre al centro dell’attenzione e quanto sta accadendo è ora analizzato da Wolff con un mistero in corso

Il pilota inglese e il numero uno della Mercedes sono i protagonisti di questa vicenda, che sta dividendo un po’ anche i tifosi. Le parole del manager sono decisamente spiazzanti in questo momento della stagione.

La Formula 1 è in un’annata ricca di spunti, polemiche e qualche gossip tra una pista e l’altra. Non potrebbe essere altrimenti, il predominio di Max Verstappen è fin troppo evidente con otto gare vinte di fila e un distacco mostruoso sugli avversari.

Fra gli sconfitti di stagione c’è senza dubbio anche Lewis Hamilton, che voleva qualche chance riscatto e soprattutto avere una macchina più competitiva. Gli scontri non sono mancati, così come i flop anche da parte del pilota in pista. Toto Wolff ora prende il comando anche del microfono, annunciando cosa avverrà per il futuro dell’inglese.

Hamilton, il mistero si infittisce: l’annuncio di Wolff

Hamilton non vince una gara dall’ottobre del 2021 e tutto ciò sta diventando quasi un’ossessione. Il sette volte campione del mondo è così nervoso in pista, un atteggiamento che fa risentire anche la Mercedes soprattutto nella lotta ai costruttori, dove aggiudicarsi la seconda piazza vorrebbe dire tanto a livello economico. Quanto detto da Toto Wolff e raccolto da BBC Radio 4 è un colpo di scena importante, ha annunciato il rinnovo di Hamilton.

Un rinnovo a voce e non su carta, e ciò ancora insospettisce i tifosi della Mercedes. In ogni gran premio e in ogni occasione pubblica si parla di questo matrimonio da far proseguire ma non si va mai all’atto pratico, mentre mancano cinque mesi ormai alla scadenza del contratto dell’inglese. Pretattica o sincera intenzione di andare avanti? Forse un po’ tutto, il manager ha chiarito il rapporto umano spesso sulle montagne russe: “Hamilton è diventato un mio amico, negli anni abbiamo attraversato momento molto difficili ma anche molto belli, abbiamo avuto discussioni non semplici, ma vinto anche dei campionati”.

Wolff ha confermato come non si separerebbe da Hamilton: “Gliel’ho detto a Lewis, è come con mia moglie: io non voglio divorziare da lui e nemmeno lui lo vuole”, ma resta il fatto di non aver siglato un accordo. E finché non c’è la firma, il mercato dei piloti continua a stare in tensione. C’è chi sogna Hamilton alla Ferrari, altri ancora valutano la situazione dell’inglese pensando anche a un imminente ritiro dalle scene.