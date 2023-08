Federer, stentano tutti a crederci: non può essere vero

Incredibile ma vero, Roger Federer sorprende tutti: il campione elvetico ha lasciato tutti i tifosi senza parole.

Un Roger Federer così non si era mai visto. Sembra incredibile, ma il fuoriclasse elvetico, per molti il vero GOAT del tennis, a distanza di circa un anno dall’addio ufficiale allo sport del suo cuore continua a sorprendere i suoi tifosi. In questo momento storico, nessuno poteva credere a una cosa del genere. Invece, ancora una volta il re ha voluto lasciare tutti senza parole, con una scelta che ha del clamoroso.

L’ex numero uno al mondo si è ritirato ufficialmente lo scorso settembre, dopo aver annunciato con una lettera straziante il suo addio già qualche mese prima. Negli ultimi due anni era stato però un fantasma all’interno del circuito, un’ombra a lungo attesa, comparsa qualche volta sul campo ma solo simile, e alla lontana, al grandissimo fuoriclasse che per quasi vent’anni abbiamo avuto modo di ammirare.

Proprio per questo motivo, nessuno si sarebbe aspettato che in questo momento storico, a pochi giorni dai suoi 42 anni, Roger potesse ancora una volta lasciare senza parole i suoi fan. Una volta conclusa la sua carriera, tutto sembrava dover proseguire su una normalità magari non noiosa, ma quantomeno priva di scossoni.

Invece, stavolta Federer ha esagerato, sorprendendo tutti gli appassionati. Se già la scelta di lavorare come voce di Waze, celebre app di navigazione, aveva stupito in molti, stavolta il campione elvetico è riuscito addirittura a sconvolgere i suoi fan di lunga data. Nemmeno in allenamento avevano infatti mai visto una cosa del genere.

Federer sorprende i tifosi: una cosa del genere non si era mai vista

Chi ha seguito Roger Federer nel corso della sua carriera ha potuto ammirare gesta straordinarie. Se c’è una cosa che ha reso il tennista elvetico uno dei più amati dal pubblico di tutto il mondo è sempre stata infatti la sua capacità di riuscire a tirare fuori dal cilindro dei colpi unici, inimmaginabili, di una bellezza esaltante. L’unica solida certezza che ci ha regalato in oltre vent’anni è stata il rovescio, monomane ed elegante come pochi altri nel circuito ATP. Una certezza che adesso, a carriera conclusa, è però incredibilmente venuta meno.

In occasione di un evento legato a un suo noto sponsor giapponese, il campione svizzero ha voluto infatti regalare una versione inedita di uno dei suoi colpi più incisivi. Davanti a un gruppo di fortunatissimi studenti ha infatti mostrato il suo rovescio a due mani. Un colpo che, ha ammesso candidamente, non usava “da veramente tanto tempo“. Il risultato? Non male, a giudicare dalle immagini che hanno rapidamente fatto il giro del mondo:

A VERY RARE moment of @rogerfederer showing our students how to hit a two handed backhand! 😆 Thank you @UniqloUSA and Roger for giving our @kctennisleague students this amazing experience!!! pic.twitter.com/awqv9hp00m — Corbin (@Dr_CorbinCWong) August 2, 2023

Non sarà il colpo più fluido che si sia mai visto, ma di certo anche stavolta Roger ha mostrato di avere il tennis che gli scorre nelle vene e di essere capace di giocare in qualunque modo. Resta una curiosità che non potremo mai soddisfare: cosa sarebbe successo se avesse deciso di lavorare sul rovescio bimane nel corso della sua carriera?

Non lo sapremo mai, ma in fin dei conti poco importa. Perché Federer è diventato Federer, il più grande e amato tennista di tutti i tempi, anche per il suo splendido rovescio a una mano. Un colpo sempre più raro, soprattutto tra i giocatori che competono per le vittorie nei massimi tornei, e per questo da preservare e diffondere ai posteri.