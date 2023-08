Formula 1, nuovo pilota per la Ferrari: ha ammesso tutto

La Ferrari non è più sicura di trattenere a lungo sia Leclerc che Sainz e avanza la candidatura di un nuovo pilota per Maranello

Vasseur ha le idee chiare per il futuro e il tentativo di tornare al successo potrebbe passare oltre che dall’arrivo di nuovi tecnici anche dal cambio di piloti. C’è un nome che stuzzica particolarmente la fantasia dei tifosi.

La Formula 1 attuale vive un dominio incontrastato di Verstappen e della Red Bull. Scalzare dal gradino più alto del podio il team di Milton Keynes è praticamente impossibile, visto che in questa stagione hanno portato a casa tutte e 12 le gare sin qui disputate. Alle spalle delle “lattine energetiche” c’è una gran bagarre per capire chi sia il reale sfidante.

All’inizio del campionato il team più competitivo è sembrato essere l’Aston Martin, con Alonso sempre in piena lotta per il podio e più forte anche delle squadre blasonate. Mercedes e Ferrari hanno cercato di migliorare la propria macchina con il passare dei Gran Premi, e soprattutto i primi sono riusciti a racimolare un buon bottino di punti (secondi nella classifica dei costruttori) grazie ad una grande costanza in gara.

Per la Rossa il discorso è stato leggermente più complicato, con troppi alti e bassi e una costante mancanza di grip e guidabilità per i due piloti.

McLaren, Lando Norris vuole restare per vincere: si allontana l’ipotesi Ferrari

Chi invece è riuscita a tornare in palla in modo inaspettato è la McLaren. Lando Norris è stato grande protagonista a partire dall’Austria, passando per Gran Bretagna e Ungheria. A Spa un leggero passo indietro ma un altro piazzamento nei dieci (settimo posto). La squadra gestita da Andrea Stella ha compiuto un autentico miracolo, vista la posizione in cui si trovava ad inizio stagione (penultima fila).

In quel periodo si era sparsa anche la voce di un Lando Norris come possibile obiettivo della Ferrari, magari al posto di Sainz. L’inglese era stufo di navigare nelle retrovie e nonostante il rinnovo firmato con la McLaren fino al 2025, era pronto a vagliare allettanti alternative.

Ora, come confermato dallo stesso Norris le cose sono cambiate. In una recente intervista a Sky Sport UK ha dichiarato: “Vorrei poter vincere con la McLaren. Il mio obiettivo è lottare per il titolo, coltivando il sogno che ho da quando ho cominciato a correre in F1″.

Insomma l’ipotesi di cambiare aria è ormai piuttosto remota e così i tifosi della Ferrari dovranno farsene una ragione.