Scambio di piloti tra Formula 1 e Formula E: coinvolto Alonso

Fernando Alonso mantiene vivo il mercato dei piloti. Il corridore spagnolo potrebbe così accendere un nuovo giro di driver per la stagione 2024

Fernando Alonso a 42 anni non si dà di certo per vinto, vuole ancora dimostrare di essere un campione ed è alla ricerca della famigerata vittoria numero 33 che insegue da un bel pezzo.

L’estate della Formula 1 comincia a muovere un po’ il mercato dei piloti che, così come quello calcistico, è ricco di suggestioni ma anche di idee che cominciano a maturare con decisione. Una su tutte riguarda un pilota sempre al centro dell’attenzione e che non passa mai inosservato.

Fernando Alonso, nonostante i suoi 42 anni, ha ancora tante ambizioni e la voglia di migliorarsi in macchina. Nel 2024 potrebbe così virare diversamente, scegliendo una macchina che gli dia subito la possibilità di lottare per il vertice.

Aston Martin, via Alonso: chi arriva come sostituto

Lo spagnolo sta vivendo delle settimane particolari tra alti e bassi, l’Aston Martin di inizio stagione è un ricordo lontano ormai. La scuderia non è performante come agli albori: la rivelazione di inizio stagione sta trovando una collocazione diversa, ed in pista si nota ora il gap anche con le altre vetture emergenti. Un po’ troppo per Alonso, che potrebbe essere sostituito nella stagione 2024: l’Aston Martin punta su Vandoorne, che già ha militato in F1 e sta facendo benissimo in Formula E.

L’olandese potrebbe essere nuovo pilota per la scuderia che potrebbe facilitare questo ingresso alla Penske. Nel circuito elettrico, sarebbe girato il giovane pilota di riserva Felipe Drugovich. Uno scambio che andrebbe in scena nel 2024, Vandoorne affiancherebbe Alonso, ma lo spagnolo potrebbe anche decidere di lasciare anticipatamente il team e non è detto che possa così lottare con gli inglesi per due campionati.

Alonso aveva dichiarato come la scelta di firmare per l’Aston Martin, dopo l’esperienza con l’Alpine, sia stata una delle migliori della sua carriera, ma nelle ultime settimane sta cambiando decisamente. L’idea di affiancargli Vandoorne come pilota resta un po’ un problema: che fine farà Lance Stroll?

Considerando come il papà sia uno degli investitori del team, difficilmente sarebbe così accondiscende nel lasciare il sellino. Ecco allora come Alonso potrebbe partire anticipatamente, c’è ancora un posto Ferrari che lo stuzzica considerando come Carlos Sainz sia ormai in rottura con la scuderia di Maranello che si guarda intorno sul futuro.