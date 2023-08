Tutta la verità su Sinner: ecco cosa ha deciso

Jannik Sinner è uno dei tennisti più seguiti, a rappresentare anche il futuro dell’Italia ma con una mossa che è discussa da molti sportivi

Il tennista italiano vuole così mantenersi in forma ed essere maggiormente performante, dopo la sconfitta contro Djokovic a Wimbledon ha capito cosa fare per il futuro, dividendo un po’ in due l’opinione pubblica.

L’avvenire del tennis italiano passa soprattutto per le mani di giovani che hanno già avuto modo di prendersi la gloria. Il caso di Jannik Sinner è particolare, proprio perché sembra essere uno degli sportivi più completi, nonostante la giovane età.

Sa fare un po’ tutto nei fondamentali e, soprattutto, abbina alla freddezza delle sue origini anche quella creatività made in Italy che non guasta mai. Proprio per questo, sta sfruttando tutto il suo sconfinato talento che ha però bisogno di una ulteriore scintilla. Le circostanze inoltre lo hanno portato a una scelta molto discussa dagli amanti del tennis.

Sinner discusso, cos’è successo

Una scelta da affrontare necessariamente, Sinner sa benissimo cosa dare in questo momento e non è stato di certo facile ammettere di dover cambiare un po’ il suo metodo. In particolare, l’ultima mossa è stata commentata anche da Paolo Bertolucci, ex tennista ora opinionista su Sky Sport, che ha così analizzato quanto fatto dall’italo-tedesco. Sinner non giocherà tornei estivi, una mossa che è stata plaudita anche da Bertolucci: meglio tornare nelle grandi competizioni e al massimo della forma.

La mossa, in fin dei conti, è semplice: inutile sprecare energie e rischiare di rovinare i prossimi appuntamenti, meglio staccare subito e concentrarsi sulle priorità, un discorso che vale anche per Matteo Berrettini, che non a caso è ancora in vacanza con Melissa Satta. Per quanto riguarda Sinner, invece, c’è la presa consapevole di una scelta necessaria. Bertolucci ha chiarito come: “Doveva fare un richiamo di preparazione per il cemento americano, che è durissimo, sono d’accordo con la scelta fatta di fermarsi, una scelta molto logica”.

Gli Us Open, Toronto e Cincinnati: una stagione intera può trovare il suo epilogo trionfale per Jannik Sinner, che dovrà presentarsi al meglio in questi appuntamenti. Bertolucci ha augurato il meglio all’altoatesino, considerando come sarà a ridosso delle teste di serie e con appuntamenti indoor da non fallire. Di certo, anche le aspettative dei tifosi sono aumentate per un tennista che sta emergendo a colpi di dritti e rovescio, garantendosi un posto tra i big con costanza e sudore.