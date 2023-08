Fiorentina: Christensen a un passo, ipotesi Nzola

Un agosto sempre più viola. I frutti di un mercato intelligente si raccolgono sul campo e la Fiorentina inizia già a intravedere i primi responsi positivi. La vittoria contro il Nizza nell’amichevole di Sela Cup lascia intendere che la squadra di Vincenzo Italiano stia viaggiando nella giusta direzione.

Jovic è autore della rete che sblocca il match; mentre Kouamè, in grande spolvero porta a casa un gol e un assist.

Buona la prima in maglia viola per Gino Infantino, volenteroso di mettersi in mostra agli occhi del tecnico.

Christensen vicino, la Fiorentina discute per Nzola

L’ingranaggio del mercato estivo ideato da Rocco Commisso funziona bene, ma l’opera è ancora in fase di definizione.

A stringere i denti è Castrovilli, il numero 10 non ha superato le visite mediche oltremanica. Con il Bournemouth l’affare è saltato perché le condizioni del ginocchio (operato un anno fa) non convincono il club inglese. Un cambio di piani che blocca anche la ricerca del sostituto da parte della Fiorentina. In tal senso il club Viola stava già seguendo la pista Baldanzi.

La prossima mossa in chiave mercato riguarda la difesa dei pali, il profilo perfetto per il progetto dei toscani è stato individuato e la trattativa, tenuta sotto traccia a lungo, è adesso in fase avanzata. I riflettori sono puntati sul classe ‘99 Oliver Christensen. L’operazione per portare in Italia l’estremo difensore dell’Hertha Berlino si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

Dalla parte opposta del rettangolo verde il candidato più quotato per rinforzare l’attacco viola, è Nzola dello Spezia. La comunicazione tra le due società prosegue e la pista resta calda.

Lavori in corso per una Fiorentina che si rifà il look in attesa di dire la sua anche in Europa.