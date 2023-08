Ritiro Hamilton, l’annuncio lascia i tifosi senza parole

Lewis Hamilton ha deciso di lasciare senza parole i suoi numerosissimi fan con una decisione sull’imminente futuro

Si continua a parlare da tempo di un possibile ritiro per il sette volte campione del mondo, alle prese con le difficoltà della sua Mercedes e con un Max Verstappen imbattibile a bordo della Red Bull.

Il ricordo di quel maledetto 2021 ancora gli brucia. Lewis Hamilton sa che qualcosa è andato storto in quel finale thrilling di Abu Dhabi. Non doveva finire così, con la vittoria di Verstappen e con il suo secondo posto. La rimonta portata a termine in Brasile lo aveva convinto di essere in grado di farcela, così come la partenza di Yas Marina. Poi l’ultimo giro che tutti conosciamo e il titolo che passa nelle mani del giovane olandese.

A distanza di due anni e con un “Super Max” imbattibile, questi pensieri ronzano ancora nella testa del vecchio campione, che non si è dato ancora per vinto. Lewis pensa seriamente di poter dire ancora la sua per la vittoria di un campionato, ma deve fare i conti con una Mercedes che non è più quella dell’inizio dell’era ibrida.

Dopo attente valutazioni e molte voci, che lo avevano accostato anche alla Ferrari, Hamilton ha deciso comunque di giurare fedeltà al suo team, discutendo con Toto Wolff il rinnovo di contratto.

Lewis Hamilton, il ritiro può aspettare: tutto pronto per il rinnovo con la Mercedes

Quella che doveva essere solo una formalità si sta tramutando però in una vera e propria trattativa, con la fumata bianca che ancora non è stata annunciata. A rendere tutto più complicato sarebbe la richiesta di Hamilton di garantirsi un ruolo come brand ambassador per 10 anni dal momento del suo ritiro, con la Mercedes che dovrebbe garantirgli circa 20 milioni all’anno.

Una pensione un po’ esosa per i gusti di Toto Wolff ma limando i dettagli si può arrivare a dama. Durante il week end di Spa, proprio il team principal austriaco ha parlato di trattativa in stata avanzato e di annuncio che arriverà a breve, anche se non ha indicato una data. Stessa versione anche dal lato del pilota, che ormai non fa mistero di come abbia deciso di restare a Brackley per tentare un nuovo assalto al titolo.

L’ipotesi del ritiro è al momento scongiurata, ricordando che il prossimo 7 gennaio Hamilton compirà 39 anni. Guidare ad alti livelli oltre i 40 non è più utopia, basti vedere il rendimento di Alonso. Chissà se il destino gli servirà la possibilità di gustare una fredda vendetta nei confronti di Verstappen.