Vestito cortissimo: Irina Shayk è mozzafiato

Irina Shayk non ha alcuna intenzione di smettere di sorprendere tutti coloro che la seguono su Instagram. Direttamente dalla sua pagina ufficiale arriva un nuovo e meraviglioso post che merita

Un vestito bianco che le dona particolarmente e che, allo stesso tempo, mostra tutte le sue importanti e devastanti forme. Le stesse che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Non è affatto un mistero che Irina Shayk stia raccogliendo il successo che merita.

Ovviamente ci stiamo riferendo al numero incontenibile di “mi piace” che i suoi follower le stanno lasciando. Cifre che, con il passare del tempo, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Si parte da un “sei meravigliosa” fino ad arrivare a “la meraviglia di tutte le meraviglie“.

Arriva un’altra meraviglia social da parte della supermodella russa. La classe ’88 ha aggiornato il suo profilo con una serie di scatti semplicemente fantastici. Proprio come questo che potete notare qui in basso: un vestito che mette in risalto le sue meravigliose e straordinarie gambe. Ed, allo stesso tempo, lato ‘A’ e sguardo decisamente molto piccanti. Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni e si va a comandare.

Irina Shayk, vestito incontenibile: da urlo – FOTO

Anche la modella ed attrice si sta godendo un periodo di meritare vacanze e relax prima di ritornare al lavoro. Proprio dai social i fan non si perdono neanche un singolo aggiornamento che la bellissima Irina posta in rete. Su Instagram è una vera e propria star ed i numeri si schierano decisamente dalla sua parte. Sono 22,5 milioni, infatti, i follower che la seguono con molta ammirazione. Lasciando un più che meritato “like” ed anche una ricondivisione del post.

La bellissima Irina ha avuto molti fidanzati famosi. In primis (anche se solamente per un mese) ha frequentato il noto attore e wrestler Dwayne The Rock Johnson. Successivamente è stato il turno di un altro attore, Bradley Cooper. Con la star di “Una Notte da Leoni” è stato davvero amore a prima vista. Basti pensare che dal 2015 al 2019 hanno vissuto davvero momenti indimenticabili.

Tanto è vero che nel 2017 è nata la loro figlia Lea De Seine. Poi le cose si interrompono per un flirt che Cooper avrebbe avuto con con Lady Gaga (durante le riprese di un film). Dopo tre anni dalla rottura, nell’estate del 2022 i due si riavvicinano grazie ad una vacanza alle Bahamas.