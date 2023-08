Colpo Bologna: arriva l’ex del PSG

Il Bologna sta seguendo con molta attenzione un calciatore che ha militato nel Paris Saint Germain

In questi ultimi giorni si sta parlando molto di quello che sta succedendo in casa Bologna. In particolar modo dello sfogo che ha visto come protagonista proprio l’allenatore inquadrato in foto. Thiago Motta, infatti, non è assolutamente soddisfatto di come si sta muovendo la società in questa sessione estiva di calciomercato.

Tanto da ribadire che la sua squadra, in questo momento attuale non può competere assolutamente con il campionato di Serie A. Poi anche alcune sue dichiarazioni su Musa Barrow hanno fatto decisamente discutere (“Potrebbe mostrare le sue qualità altrove”). Nel frattempo, però, il club felsineo segue con attenzione un profilo molto interessante.

Il profilo che il Bologna sta seguendo con molta attenzione porta al nome di Christ Mukelenge. Stiamo parlando di un classe 2005 che ricopre il ruolo di attaccante ed esterno d’attacco. Doppia nazionalità (Repubblica del Congo e Francia). In questo momento il calciatore è attualmente nella lista degli svincolati, dopo che il suo contratto con il Paris Saint Germain è scaduto l’ultimo giorno di giugno.

Bologna, si segue con attenzione un ex PSG: ecco Mukelenge

Mukelenge non ha mai esordito in prima squadra, ma solamente in quella Under 19 e quella 17. Oltre a quattro presenze (condite da una rete) nella Champions League per i giovani. Piede destro, potrebbe essere un nuovo rinforzo in attacco per i felsinei di Motta. Proprio quest’ultimo si aspetta dei rinforzi importanti, a pochi giorni dall’inizio del campionato e, soprattutto, dopo la sconfitta rimediata in amichevole contro gli olandesi dell’Az Alkmaar.

A lanciare la clamorosa indiscrezione di questo possibile ed importante colpo è l’emittente sportiva ‘RMC Sport‘. Il club, di proprietà di Joey Saputo, potrebbe seriamente ingaggiare il 18enne a parametro zero. Anche se bisogna fare molto presto ed attenzione visto che sull’atleta si sono fiondati anche altri club (soprattutto stranieri e dalla Premier League).

L’accordo che potrebbe firmare con la sua futura società italiana sarà di due anni e durerà dunque fino al 30 giugno 2025. Il tecnico, a quanto pare, avrebbe dato anche il suo “via libera” in merito a questo possibile colpo in attacco per la sua squadra. Anche se l’acquisto del 18enne ex PSG potrebbe anche essere non l’unico colpo in questa sessione estiva. Motta, infatti, pretende molto di più dalla dirigenza.