Ferrari, Leclerc non ne può più: Sainz avvisato

Charles Leclerc è ancora protagonista, il pilota della Ferrari ha chiarito cosa accadrà nel futuro e anche la situazione con il collega Carlos Sainz

La Ferrari ora registra la presa di posizione del monegasco Charles Leclerc, un pilota che nel corso di questa stagione ha mostrato parecchi segnali di insofferenza verso tutto l’ambiente, a causa dei risultati latitanti.

Il 2023 in Formula 1 non è stato di certo facile per la scuderia di Maranello, è un’altra stagione avara di soddisfazione dove si pensa più al futuro che al presente. La macchina non è abbastanza competitiva, non è mai stata in grado – tranne che in rari casi – di impensierire la Red Bull (sempre vincente) e sono stati tanti i bocconi amari mandati giù.

La Ferrari di Leclerc era partita con ben altre ambizioni, ma il pilota monegasco ha avuto problemi di affidabilità e ci ha messo anche del suo. Così, si è ritrovato a fare il punto della situazione, spiazzando proprio i tifosi per quanto detto e per il rapporto con Sainz.

Ferrari, Leclerc vuota il sacco

Il pilota monegasco è alla ricerca da tempo di una vittoria che possa, quanto meno, ridare morale all’intera scuderia, ma non è facile con questi propositi andare avanti. Soprattutto è l’ansia del futuro che emerge, mettendo anche in crisi la quotidianità della scuderia. Così, nell’intervista al Corriere della Sera, il pilota ha espresso tutto il suo pensiero sulla Rossa, chiarendo come lavori bene con Carlos Sainz.

Leclerc non ha bocciato il pilota spagnolo, anche se ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe lasciare la Ferrari già alla fine di questa difficilissima stagione. Una sorta di dribbling fatto con arte dal monegasco, che ha dichiarato: “Chi mi piacerebbe avere accanto se Sainz non fosse più il mio compagno in Ferrari? Alt, io non rispondo a questa domanda, prenderebbe poi una piega sbagliata…”.

Evita di dire altro, ma aggiunge: “Con Carlos lavoriamo bene, anche se c’è tanta competizione fra noi”. Una lotta in scuderia che non ha portato frutti, né ai piloti e né alla scuderia, anzi. Sainz in particolare si era lamentato per un favoritismo su Leclerc nei gran premi precedenti, mentre il monegasco potrebbe preferire una guida più esperta al suo fianco, che possa pensare allo sviluppo della macchina e non a levargli punti in vista di una futura corsa al titolo piloti. Dovrà essere la Ferrari a fare chiarezza, partendo dalla prossima stagione.