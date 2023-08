Formentera boom: Chiara Squaglia regina della spiaggia

Chiara Squaglia, in vacanza dopo gli impegni con Striscia la Notizia, mostra un lato inedito e seducente in questa calda estate per i tanti fan

Dalle giacche e i pantaloni visti nei servizi si passa direttamente al costume da bagno e a un fisico senza un filo di grasso che entusiasma i tanti followers sui social.

In attesa della prossima stagione, i volti noti della televisione trovano modo per rilassarsi e aumentare le temperature corporee proprio in un momento di cambiamento climatico in Italia. In particolare, è lo storico programma di Canale 5, Striscia la Notizia, a mettere in mostra tante bellezze, e non necessariamente devono essere veline.

È il caso di Chiara Squaglia, inviata di Striscia, che da anni è protagonista all’ora dei tg. Dinamica e scattante, è diventata ben presto uno dei punti di riferimento per il pubblico, e trova modo per ricaricare le batterie direttamente a Formentera, da dove mostra le sue ultime vacanze.

Chiara Squaglia si rilassa a Formentera: al top sui social per i fan

La quarantenne Chiara è ormai dal 2015 uno dei volti di punta della trasmissione: una inviata che sa farsi valere in mezzo alle querelle e riesce sempre a colpire nel segno. Domande pungenti, scatti quasi da maratoneta e un bel sorriso per il pubblico, che l’ha imparata a conoscere e ad apprezzare nel serale di Canale 5, arrivando così ad essere seguitissima da tutte le fasce d’età. Ed entusiasmando anche il pubblico maschile attraverso l’ausilio dei social, Chiara Squaglia in costume si mostra al top della forma.

Zero grasso, solo una figura longilinea che spicca, ha un fisico che non passa inosservato. Un po’ per costituzione e anche un po’ per gli allenamenti costanti, il lavoro come inviata di Striscia la fa correre in giro per l’Italia e tutto ciò poi rimane anche per l’estate, con una maggiore voglia di godersi però le spiagge e qualche momento in più di relax.

I fan apprezzano e rilanciano, le foto sono virali. Il pubblico è dalla sua parte, sono più di 200mila i fan con un rapporto costante partendo da Instagram, svelando in anteprima i suoi servizi e chiedendo anche il parere del pubblico sui casi più spinosi affrontati nella trasmissione di Canale 5.

In vacanza però rimane solo il tempo per qualche scatto e mostrarsi al meglio, ci sarà poi tempo per pensare al lavoro e confermarsi sempre più come una colonna dello storico programma di Mediaset.