Susanna Giovanardi regina della giungla: in bikini fa sognare

Susanna Giovanardi si concede dei momenti di relax nella splendida isola di Ibiza: le cartoline che manda sono da urlo

Ci ha passato buona parte delle vacanze estive Ivana Knoll, l’ex Miss Croazia già conosciuta al grande pubblico per essere stata l’attrazione extra calcistica più cliccata dei Mondiali in Qatar. C’è stata Jovana Djordjevic, la moglie dell’ex calciatore della Lazio Filip, che ha incantato coi soliti post piccanti e maliziosi.

Infine, ci ha messo le radici per un po’ di tempo anche una certa Zaira Nara, la sorella di Wanda, che suo malgrado sta ‘approfittando’ del momento difficile della sorella per aumentare la sua popolarità sui social (ha raggiunto i 6 milioni di followers). Nell’isola di Ibiza non poteva però mancare lei, per molti la più bella tennista del mondo, sebbene non partecipi ad incontri ufficiali ormai da svariati mesi.

Stiamo ovviamente parlando di Susanna Giovanardi, una delle bellezze nostrane che il mondo ci invidia. Dopo aver deliziato la platea social con degli scatti da urlo da quel di Capri, e aver sfilato sull’improvvisato red carpet di Piazza di Spagna, nella sua Roma, in occasione del lancio della prima mondiale di Mission Impossibile 7, la 24enne è tornata all’antico amore: il mare.

Dalla rinomata isola delle Baleari – precedentemente aveva regalato qualche scatto incandescente anche da Formentera – la campionessa italiana ha mandato delle cartoline che resteranno per tanto tempo impresse nella memoria dei suoi fans. Susanna appare più bella ogni giorno che passa.

Susanna Giovanardi, una sensualità selvaggia

Semplicemente perfetta. Non ci sarebbe bisogno di dire altro: basta guardare l’incredibile foto postata sul suo profilo Instagram. Susanna appare stupenda in ogni centimetro del suo corpo. Alta, fisico statuario, seno abbondante ma nei canoni di un’armonia che si sposa perfettamente col suo portamento, l’ex concorrente dell’edizione 2019 di Miss Italia è davvero nel suo massimo splendore fisico.

In un’ipotetica competizione con le sopracitate sex symbol provenienti dal mondo della moda, al quale lei stessa ovviamente appartiene, dello spettacolo e del glamour, la nativa di Roma non uscirebbe certo ridimensionata. Mai come nel suo caso, il numero di followers su Instagram non restituiscono una fotografia fedele della bellezza di cui è portatrice.

Susanna può vantare ‘solo’ 87700 followers sul noto social media. Una miseria se confrontati con quelli accumuati nel tempo dalle varie Knoll, Djordjevic, Nara o Kayla Simmons di turno. Meno male che i nostri occhi e le nostre emozioni non si aprono e non pulsano in base ad una classifica che lascia il tempo che trova. Susanna è in grado di vincere qualsiasi sfida, virtuale reale, giocata sul terreno della sensualità genuina e della bellezza pura.