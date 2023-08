Chiesa nello scambio, all-in Juventus

L’interesse intorno a Federico Chiesa può portare la Juve a un maxi scambio, l’esterno è seguito con grande attenzione da un top club

I bianconeri potrebbero perdere Chiesa: nelle ultime settimane di agosto tutto può accadere. Il calciomercato regalerebbe così un brivido imprevisto ai tanti tifosi che non vorrebbero separarsi dall’esterno italiano.

Il buon precampionato giocato sta riportando alla luce un calciatore che è stato fin troppo in ombra nella scorsa stagione. Federico Chiesa è il laterale italiano che fa gola a molti, un pezzo pregiato che, quando è in forma, può essere davvero decisivo in campo.

L’ala degli azzurri e della Juventus ha tanti estimatori, è un calciatore che si sacrifica e sa come essere letale, a patto però di essere al 100%. Cosa che sta già dimostrando nelle gare estive, tanto da aver innescato i pensieri dei top club, che puntano sul rilancio dell’esterno e possono così allettare i bianconeri anche con uno scambio di campioni.

Chiesa in un’altra big, le opzioni

L’esterno è uno dei calciatori che salta l’uomo e va sul fondo, ma soprattutto ha dei cambi di passo micidiali in campo. In zona gol, poi, sa dare il suo contributo, segnando in tutti i modi ed è una caratteristica molto apprezzata, vista per altro anche in campo europeo. Ecco allora come c’è una squadra che pensa a uno scambio, andando così innescare i meccanismi di mercato: Chiesa eventualmente in cambio di Ansu Fati, il Barcellona pensa a questa opportunità.

Il talento blaugrana non ha un grande rapporto con Xavi, in Spagna ipotizzano questa soluzione. I due calciatori hanno quotazioni simili intorno ai 40 milioni di euro, l’esterno italiano ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbero esserci già i primi pensieri d’addio a Torino.

La Juve riflette ma difficilmente accetterebbe sin da subito questo scambio secco di calciatori, soprattutto considerando come la dirigenza punta con decisione sull’esterno ex viola. C’è solo lo scudetto e la Coppa Italia da giocare: l’ala azzurra serve come il pane per gli obiettivi stagionali.

Chiesa al Barcellona, suggestione d’estate che probabilmente rimarrebbe tale: i bianconeri per altro devono difendere dall’assalto di un altro top club come il Psg, che segue con attenzione il fantasista e potrebbe nel prossimo futuro arrivare con un’offerta ben superiore al suo cartellino. Guardando agli scambi, non sorprenderebbe un’altra ipotesi, il Barcellona potrebbe proporre Ansu Fati o qualche altro campione per avere in mano Vlahovic, soprattutto se saltasse definitivamente l’affare con Lukaku.