Formula 1, è scontro totale: “Stai zitto!”

Volano gli stracci in Formula 1, il rapporto tra i big non è mai mansueto ed emergono nella polemica due grandi protagonisti del circus

Il passato torna in mente e spesso le migliori vendette sono quelle da servire ghiacciate, ideali anche nel momento di calura estiva. Un pilota è andato giù pesante contro la sua ex squadra: è una polemica che sta dividendo i tifosi.

La stagione 2023 è arrivata a metà del suo percorso, per tornare in pista ci vorrà l’ultimo weekend di agosto. Le motivazioni non mancano, anche se spesso bisognerà capire quanto le vacanze abbiano influito o meno sulla voglia dei piloti, e sulle motivazioni in vista del finale di stagione.

C’è chi come Fernando Alonso che è particolarmente bravo a rimanere concentrato, anche innescando polemiche importanti. Il pilota spagnolo non è uno sportivo che passa inosservato ed una un carattere molto forte. In questo caso una stoccata è arrivata proprio nel momento che più desiderava.

Alonso, una polemica che fa scintille

Nelle dichiarazioni rese alla ‘BBC’ c’è tutto il livore di Alonso, un pilota che non dimentica i torti subiti. A 42 anni è ancora protagonista in Formula 1, cerca la famigerata vittoria numero trentatré da raggiungere sul circus e diventata una ossessione. Da poter raggiungere con l’Aston Martin, molto più competitiva rispetto alla sua ex Alpine, dove ha criticato pesantemente Otmar Szafnauer, ex team manager dei francesi.

Quest’ultimo è stato messo da parte dai nuovi soci dell’Alpine, quel Gerry Cardinale già protagonista al Milan nel mandare via una bandiera come Paolo Maldini. Nel calcio c’è molta più retorica, in Formula 1 si va più dritti al sodo e Alonso ne è una dimostrazione: “Szafnauer stia zitto – ha dichiarato lo spagnolo – considerando l’andamento di questa stagione – e mi sorprende come, nonostante le prestazioni non brillanti della Alpine, abbia espresso il suo orgoglio per le decisioni prese”.

L’ex leader dei francesi in un’altra intervista aveva espresso la sua soddisfazione per il lavoro fatto, una dichiarazione poco gradita da Alonso, che è andato via sbattendo la porta per abbracciare il progetto dell’Aston Martin, molto più concreto su pista.

L’addio alla Alpine è stato così consumato con vendetta, lo spagnolo non si sentiva particolarmente valorizzato con in più tante critiche sul suo conto provenienti dalla scuderia francese: “Ora mi chiedo se il team della Alpine abbia sottovalutato sia me che il contributo dato alla squadra, penso di sì e in questa stagione ho dimostrato loro il mio valore”.